이동경, 토종 K리거 최초… 2시즌 연속 ‘10-10 클럽’

울산 HD 이동경이 한국 프로축구 역사에 남을 대기록을 작성했다. 바로 국내 선수 최초로 두 시즌 연속 ‘10골-10도움’이다.



이동경은 지난 12일 울산문수경기장에서 열린 K리그1 2026 29라운드 인천 유나이티드와의 홈경기에서 1골 1도움을 올리며 울산의 2-1 승리를 이끌었다. 경기 전까지 9골 9도움을 기록했던 이동경은 후반 8분 프리킥으로 정승현의 선제골을 도운 데 이어 3분 뒤 직접 추가 결승골을 터뜨렸다. 올 시즌 28경기 만에 10골과 10도움을 모두 채우면서 지난해에 이어 2년 연속 ‘10-10’을 완성했다.

이동국도 쓰지 못한 대기록 울산 HD 이동경이 12일 울산문수축구경기장에서 열린 K리그1 29라운드 인천 유나이티드와의 홈경기에서 골을 넣은 뒤 양손으로 숫자 ‘10’을 만들어 보이며 세리머니하고 있다. 이날 1골 1도움을 기록한 이동경은 2년 연속 ‘10골-10도움’을 달성하며 국내 선수 최초로 대기록을 세웠다. 한국프로축구연맹 제공

지금까지 두 시즌 연속 ‘10-10’을 기록한 선수는 FC서울에서 뛰며 2011년 10골 12도움, 2012년 18골 19도움을 올린 콜롬비아 출신 몰리나가 유일했다. 지난해에도 13골 12도움을 기록하며 K리그1 최우수선수(MVP)까지 차지했던 이동경이 이제 국내 선수 최초로 이 기록의 주인공이 됐다.



기록을 세운 날 이동경의 발끝이 뜨거웠다. 이동경은 후반 8분 예리한 왼발 프리킥으로 정승현의 선제골을 도왔다. 3분 뒤에는 페드링요가 페널티박스 내 오른쪽에서 중앙으로 내준 공을 이어받아 왼발로 골망을 흔들었다. 울산은 보야니치의 핸드볼 반칙으로 후반 27분 인천 무고사에게 페널티킥 만회골을 내줬지만 승리에는 지장 없었다.



4경기 무패(3승1무) 행진을 달린 울산은 승점 47(14승5무10패)로 2위를 지켰다. 7위 인천은 승점 37(10승7무11패)로 제자리걸음을 했다.



한편 선두 FC서울은 3위 전북 현대와 원정 경기에서 클리말라의 멀티 골 덕에 전북에 2-1로 극적인 승리를 거두고 2위 울산과 승점 차를 15로 벌리며 조기 우승에 한발 더 다가갔다. 19승5무5패로 승점 62가 된 서울은 남은 9경기에서 승점 13만 보태면 자력으로 우승한다. 서울은 후반기 고비로 여겨지던 ‘현대가’ 두 팀과의 원정 2연전에서 승점 3을 챙기며 ‘선방’했다. 서울은 주중 울산과 원정 경기에서는 0-1로 패했다.

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