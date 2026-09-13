백지영·정석원, 변우석 “너무 착해”

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 배우 변우석을 직접 만난 일화를 공개하며 그의 외모와 매너를 칭찬했다.

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 배우 변우석을 직접 만난 일화를 공개하며 그의 외모와 매너를 칭찬했다. 백지영 Baek Z Young

12일 백지영의 유튜브 채널에는 남편 정석원과 함께 집에서 식사를 준비하며 일상을 보내는 모습을 담은 영상이 공개됐다. 영상 제목은 ‘평일 오후 1시 남편 정석원과 직접 지은 밥 해 먹는 백지영의 나른한 오후’였다.

영상에서 백지영은 최근 정석원과 함께 프리즈 서울 행사에 참석했던 당시의 이야기를 꺼냈다. 행사장에서 여러 유명 인사들을 만났다는 그는 특히 남편 정석원이 주변으로부터 외모에 대한 칭찬을 많이 받아 기분 좋아했다고 전했다.

백지영은 행사장에서 만난 셀럽들이 자신의 유튜브 채널을 알고 있었다는 이야기도 했다. 자신에게 유튜브 영상을 잘 보고 있다는 말을 건네는 것은 물론, 콘텐츠 속 대사를 기억하고 이야기할 정도였다고 설명했다.

정석원 역시 행사장에서 만난 배우들과 나눈 대화를 전했다. 그는 배우 이정재가 자신의 유튜브 콘텐츠를 잘 보고 있다고 말했다고 밝혔다. 백지영은 정석원이 평소 유명 배우들과 연기파 선배들을 존경한다고 이야기했고, 이에 정석원은 배우 최민수와 만났던 일도 소개했다.

정석원에 따르면 최민수는 현장에서 그를 보고 실제 모습이 더 잘생겼다는 칭찬의 말을 건넸다. 부부는 당시 행사 분위기를 떠올리며 이야기를 이어갔다.

대화 중에는 배우 변우석과 관련한 에피소드도 등장했다. 백지영이 변우석과 함께 사진을 찍을 수 있도록 정석원에게 부탁했던 일화를 공개했다.

백지영은 변우석과 사진을 촬영하는 과정에서 예상하지 못했던 그의 행동에 감동했다고 밝혔다. 함께 사진을 찍을 때 변우석이 자신의 얼굴을 사진 안에 잘 들어오도록 앞으로 내밀어주는 모습을 보였다는 것이다.

백지영은 이를 두고 상대방을 배려하는 행동이라며 변우석의 매너를 높이 평가했다. 정석원 역시 변우석을 직접 만난 소감을 전했다. 그는 변우석의 얼굴이 작았다는 점을 언급하면서 “너무 착해”라며 성격 역시 매우 좋았다고 칭찬했다. 백지영도 정석원의 말에 공감하며 변우석이 착하다고 거듭 이야기했다.

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