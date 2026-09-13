안은진, 유재석 장기연애 질문에 “제 발이 저리네요”

배우 안은진이 장기 연애 경험을 묻는 질문에 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

배우 안은진이 장기 연애 경험을 묻는 질문에 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 뜬뜬 DdeunDdeun

12일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘천고마비는 핑계고’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 함께 연기한 배우 서강준과 안은진이 출연해 작품과 연애에 관한 이야기를 나눴다.

두 사람이 출연하는 새 드라마는 결혼을 앞둔 10년 차 연애 커플의 이야기를 다룬 작품이다. 서강준은 작품을 소개하면서 현실적인 연애와 결혼을 소재로 하고 있어 현재 20~30대 시청자들이 공감할 만한 이야기라고 설명했다.

작품 속 인물들의 장기 연애에 대한 이야기가 이어지자 안은진 역시 궁금증을 드러냈다. 그는 10년 동안 연애한 커플은 어떻게 관계를 이어가는지 궁금하다며 촬영하면서도 출연진끼리 관련 이야기를 자주 나눈다고 말했다.

이를 들은 유재석은 두 배우에게 실제로 오랜 기간 연애를 해본 경험이 있는지 물었다. 예상하지 못한 질문에 안은진은 “잠시만요”이라며 곧바로 답을 내놓지 못했다. 잠시 말을 멈춘 뒤 당황한 기색을 보였고, 현장에서는 웃음이 이어졌다.

서강준은 분위기를 정리하듯 먼저 자신의 경험에 대해 이야기했다. 그는 10년이 넘는 기간 동안 누군가를 만난 경험은 없다고 답했다. 반면 안은진은 계속 웃으며 쉽게 답변하지 못하는 모습을 보였다.

결국 안은진은 자신의 얼굴이 빨개진 것 같다며 민망한 반응을 보였다. 이에 유재석은 “은진 씨 왜 그래요?”라며 굳이 개인적인 연애사를 이야기할 필요는 없다며 안은진을 배려했다. 지석진 역시 답변하지 않아도 괜찮다는 취지로 거들었다.

안은진은 이 말을 듣고 “자유가 있나요? 다행입니다”라고 반응하며 안도하는 모습을 보였다. 유재석이 해당 질문은 작품 속 설정이 10년 차 연애 커플인 만큼 궁금해서 물어본 것이라고 설명하자 안은진은 “제 발이 저리네요”라고 말해 다시 한번 웃음을 안겼다.

이후 지석진은 장기 연애를 소재로 한 콘텐츠를 언급하며 오랜 기간 만난 연인들의 모습을 설명했다. 서로에게 익숙해진 탓에 특별한 대화를 나누기보다는 각자 휴대전화를 보는 등 무덤덤하게 시간을 보내는 커플의 모습이 있다는 이야기였다.

안은진은 작품 속 커플 역시 이와 비슷한 모습을 보여준다고 설명했다. 오랜 기간 연애하면서 서로에게 익숙해진 두 사람의 관계가 극 중에서도 자연스럽게 드러난다는 것이다. 특히 안은진은 작품 속 연애 관계에 새로운 인물이 등장했을 때 벌어질 상황을 언급하며 이야기를 이어갔다.

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