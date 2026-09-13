인제 착한가격업소서 채워드림카드 쓰면 최대 20% 적립

강원 인제군이 지역 물가 안정에 힘을 보태는 착한가격업소 이용 활성화를 위해 인제채워드림카드 결제 혜택을 확대한다.

인제군은 오는 14일부터 12월 31일까지 착한가격업소에서 인제채워드림카드로 결제하는 이용자에게 결제금액의 5%를 추가 적립한다고 13일 밝혔다.

인제채워드림카드. 연합뉴스

이번 사업은 고물가 상황에서도 합리적인 가격과 양질의 서비스를 제공하며 지역 물가 안정에 기여하고 있는 착한가격업소의 이용을 활성화하고 지역 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위해 마련됐다.

착한가격업소에서 인제채워드림카드로 결제할 경우 기존 15% 적립 혜택에 5%가 추가돼 결제금액의 최대 20%까지 혜택을 받을 수 있다.

다만 추가 적립 혜택은 개인이 직접 충전한 금액으로 결제한 경우에만 적용된다. 각종 정책수당 등으로 지급된 금액을 사용해 결제하는 경우에는 추가 적립 대상에서 제외된다.

현재 인제군에서 지정·운영 중인 착한가격업소는 음식점, 카페, 세탁소, 미용업소, 숙박업소 등 총 20곳이다.

착한가격업소 현황은 인제군청 누리집에서 분야별정보, 경제, 인제군 착한가격업소 순으로 따라가면 확인할 수 있다. 행정안전부 착한가격업소 누리집에서도 지역별 지정업소와 관련 정보를 확인할 수 있다.

신선미 인제군 경제산업과장은 “합리적인 가격을 유지하며 지역 물가 안정에 힘쓰고 있는 착한가격업소에는 실질적인 매출 증대 효과를, 이용자에게는 더 큰 혜택을 제공하기 위해 이번 사업을 마련했다”며 “착한가격업소와 인제채워드림카드 이용이 함께 활성화돼 지역 내 소비가 선순환하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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