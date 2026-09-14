[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 14일 (월요일) 65년생, 현재일을 밀고 갈지를 결정하자

96년생 업무가 과중하나 가볍게 해결한다. 84년생 금전문제는 서북방으로 진출하세요. 72년생 희소가치가 있는 것을 택하자. 60년생 역습을 당하지 않도록 준비하자. 48년생 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 36년생 마음이 후련해지고 집안이 편안하다.

97년생 정신적인 안정을 취하고 일을하자. 85년생 오늘은 동북방에서 기쁨 소식이 오다. 73년생 일을 많은데 수익이 적다. 61년생 멀리서 선배의 통신이 오는 운이다. 49년생 친밀한 계획을 세워 투자하자. 37년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요.

98년생 차분하게 대응하면 어렵지 않다. 86년생 신용문제 금전융통은 좋은 소식이 온다. 74년생 신불자는 좋은 소식이 온다. 62년생 상황을 고려해 가며 결정하자. 50년생 생색을 내는 것이 덕이 안된다. 38년생 금전융통은 홍씨 문씨 전씨에 부탁하세요.

99년생 자신의 내면을 완전히 물갈이 하자. 87년생 본인의 분수를 알자. 75년생 상가나 건물매매는 남북방으로 추진하세요. 63년생 방향 잡는 일이 가장 중요하다. 51년생 차분한 마음으로 임하면 재물이 온다. 39년생 가능하면 사사로운 일은 잊자.

00년생 상대와 자신이 동등하다는 생각을 바꿔라. 88년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 76년생 뒤로 넘어져도 코가 깨진다는 말. 64년생 이기적인 사고방식을 버리자. 52년생 문제점이 발생하면 곧장 수정하자. 40년생 투자에 돌파구를 찾기 힘들다. 28년생 경험으로 중요한 임무를 맡아 능력을 발휘한다.

01년생 사업자는 좋은 성과가 기대된다. 89년생 토지 땅 대지매매는 서남방으로 추진하세요 . 77년생 오늘은 일을 신속하게 처리하자. 65년생 현재일을 밀고 갈지를 결정하자. 53년생 서북방에서 길사가 나타난다. 41년생 매매와 투자에 있어 유리하다. 29년생 거래처에 능동적으로 대처하라.

02년생 시선을 한곳에 집중하면 일이 쉽다. 90년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 78년생 동료 간에 의견 갈등이 온다. 66년생 실질적인 도움이 되는 자를 찾자. 54년생 힘들어도 조금만 참고 견디자. 42년생 건강에 각별히 조심하자. 관절에 조심할것. 30년생 모든 약속은 오후3-7시가 좋다.

03년생 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지 않다. 91년생 예정에 없던 여행을 떠나게 된다. 79년생 재정문제는 박씨 선씨 변씨에 부탁하세요. 67년생 정신적인 지주가 필요하다. 55년생 변화와 변동은 생각지도 말자. 불리하다. 43년생 주위 여론에 마음이 편치않다. 31년생 멀리 있는 가족에 통신이 온다.

04년생 부부싸움이 오니 서로의 마음을 헤아려라. 92년생 새로 좋은 사람을 소개받는다. 80년생 점포매매는 동남방으로 추진하세요. 68년생 한 곳에 집중하는 것은 좋다. 56년생 문제가 될만한 것은 애당초 뿌리뽑자. 44년생 산에 오를때보다 내릴때 위험하다. 32년생 대중에 뒷안길에 곡길이 있다.

05년생 문제 해결을 위한 시기를 제대로 택해라. 93년생 눈앞에 있는 재물을 외면하기란 쉽지 않다. 81년생 일에 하자가 없는지 검토하자. 69년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 57년생 현재 일이 이변이 생길수 있다. 45년생 약속시간에 미리 도착하여 지키다. 33년생 높은 뜻만큼 이루는 것도 많다.

06년생 일방적인 인간관계는 개선할 필요가 있다. 94년생 어려움에서 벗어나는 날이다. 82년생 자기관리에 대한 인식이 없다. 70년생 현실세계에 대응하는 공부를 하자. 58년생 집안에 불평이 있으면 일이 안된다. 46년생 현재는 가만히 있는 것이 좋다. 34년생 마음이 좁은사람은 효율성이 약하다.

95년생 눈앞의 어려움부터 해결해야 한다. 83년생 점포매매는 남동방으로 추진하세요. 71년생 약속을 못 지키면 일이 허공이다. 59년생 생각지 않은 묘책이 떠오른다. 47년생 금전문제에 해결책을 찾자. 35년생 믿는 도끼에 발등 찡는 객이다.

백운철학원

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