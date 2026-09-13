강원생활도민증 가입자 13만7000명 돌파…수도권 가입자가 78%

강원생활도민증 가입자 수가 13만 명을 돌파했다. 강원도 인구 9.1%에 해당하는 규모다.

강원도는 시행 500일을 맞은 강원생활도민 제도의 가입자가 13만7000명을 넘어섰다고 13일 밝혔다.

강원 춘천시 레고랜드 앞에 설치된 강원생활도민증 할인 혜택 안내 입간판. 레고랜드 제공

이는 도 주민등록인구의 9.1%에 해당하는 규모로 시행 100일 차인 지난해 8월 8일 1만2000명과 비교하면 11배 증가한 수치다.

가입 속도도 크게 빨라지고 있다. 시행 100일까지 하루 평균 약 120명이던 신규 가입자는 이후 400일간 하루 평균 약 310명으로 늘었다.

특히 가입자의 약 78%가 수도권 거주자였다. 이는 수도권의 높은 관심을 보여주는 것으로 이들을 실제 방문·체류로 연결해 민선 9기 ‘청정 강원’의 ‘오래 머물고 싶은 강원’ 실현을 위한 기반으로 활용할 계획이다.

도가 가입자 수에 주목하는 이유는 강원생활도민의 방문·체류가 생활인구 확대로 이어져 지역경제와 지방재정에 기여하기 때문이다.

올해부터 인구감소지역의 보통교부세 산정에 생활인구가 반영되고 있다. 행정안전부 ‘2026년 1분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과’에 따르면 도내 인구감소지역 체류인구는 등록인구의 6.1배로 전국에서 가장 높은 수준을 기록하고 있다.

주민등록인구뿐 아니라 지역에 머무는 생활인구 확대가 지역경제 활력은 물론 지방재정 확충을 위한 주요 과제로 부상하고 있다.

도는 강원생활도민 가입 확대를 위해 현장 홍보 활동도 꾸준히 이어왔다.

수도권 주요 박람회와 다른 지역 공공기관, 군부대 입영문화제 등을 찾아 평일은 물론 주말에도 현장 홍보 부스를 운영하며 가입 확대에 노력을 기울였다.

제도 시행 이후 직원들이 직접 발로 뛴 현장 홍보는 70여차례에 달한다. 이를 통해 3만명이 강원생활도민으로 가입하는 성과로 이어졌다. 도는 앞으로도 도외 주요 행사를 중심으로 찾아가는 홍보를 지속 추진할 계획이다.

아울러 도는 가입자의 실제 방문·체류·소비를 유도하기 위해 500일 기념 이벤트와 추석맞이 이벤트를 온라인으로 운영한다.

제휴처 이용 인증 등에 참여한 강원생활도민을 대상으로 진행한다. 가입자 수를 실제 체류∙소비∙재방문으로 연결해 제휴처 매출 증대와 지역경제 활력 제고로 이어가겠다는 구상이다.

이벤트 내용은 강원혜택이지 누리집에서 확인할 수 있다.

김동준 지역소멸대응정책관은 “생활인구가 보통교부세 산정에 반영되면서 강원을 찾는 한 사람 한 사람이 지역의 활력이자 재정 기반이 되고 있다”며 “13만7000명의 강원생활도민이 강원을 다시 찾고 더 오래 머물고 지역에서 소비할 수 있도록 제휴처를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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