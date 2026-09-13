[속보] 한동훈 “민주당 여성 의원들 ‘오빠 로비’ 괜찮으시냐”

한동훈 무소속 의원이 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 “더불어민주당 여성 의원들은 ‘오빠 로비’ 괜찮으시냐”고 비판했다.

한동훈 무소속 의원이 11일 서울 여의도 국회에서 총리실 직원의 사찰 논란과 관련한 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

한 의원은 13일 페이스북에 “오늘도 민주당은 대변인들 앞세워서 ‘김승원 오빠 독약로비의 생생한 증거들이 어디서 났느냐’만 따지고 ‘그 충격적이고 부끄러운 내용’에는 반박 못 한다”며 이같이 밝혔다.

이어 “그럴수록 민주당은 오빠독약로비 싹 다 자백하는 것”이라며 “일부러 그러는 것 같은데, 민주당은 신현영 대변인 등 ‘여성 대변인들’을 김승원 오빠 독약로비 옹호 전쟁에 참전시킨다”고 주장했다.

그러면서 “만약 자기 남편이나 가족이 룸살롱 여동생 브로커에게 오빠 소리 들으며 ‘눈물나게 보고싶다’고 몰래 만나고, 심지어 자택까지 가서 만나고, 환심 사려 불법로비해 줬다면 괜찮겠는지 묻겠다”고 했다.

이번 발언은 민주당 이주희 원내대변인이 김 후보자 관련 수사자료 유출 의혹을 받는 한 의원을 비판한 데 따른 것이다. 이 원내대변인은 이날 “폭로할 때는 검사처럼 굴고, 답할 때는 제보자 뒤에 숨는 정치로는 책임을 피할 수 없다”고 밝혔다.

김 후보자 측은 제넨셀 임상시험 승인 과정에 특혜가 없었다는 입장이다. 김 후보자 인사청문준비단은 식품의약품안전처 산정 방식에 따른 실제 심사 기간이 신물질 임상시험의 평균보다 오히려 길었다고 반박했다.

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