김민석, 용혜인에 자진사퇴 권유…靑 “국민 눈높이 맞는 인사에 만전”

더불어민주당 김민석 대표가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에게 후보직 사퇴를 권유한 것으로 13일 확인됐다.

김 대표 비서실장인 민주당 김태선 의원은 이날 페이스북에 “민심을 종합한 김 대표의 자진사퇴 권유를 비서실장인 제가 용혜인 후보자에게 전달한 바 있다”고 적었다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 사퇴 발표 기자회견을 마치고 고개 숙여 인사하고 있다. 뉴스1

용 후보자도 이날 사퇴 기자회견에서 “민주당으로부터 ‘후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만, 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해달라’는 의사를 전달받았다”고 전하기도 했다.

김 의원은 “비례대표 겸직 문제가 법적 위반은 아니다”라면서도 “국민 눈높이와 정서에 온전히 부합하지 못한 면이 있었다”고 강조했다.

이어 “진보 정치의 가치 실현, 진보 연대의 완성, 선거제도 개혁이라는 과제 실현에 용 후보자가 앞으로도 중요한 역할을 함께해 주길 기대한다”고 덧붙였다.

김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

김 대표가 자진사퇴를 요청한 배경으로는 용 후보자 지명 이후 급격히 악화한 여론이 지목된다.

특히 용 후보자의 지명 이후 각종 특혜 논란이 불거지며 20대·30대 지지율이 급격하게 하락한 점이 결정적이었다는 분석이 나온다.

강유정 청와대 수석대변인. 청와대사진기자단

청와대는 용 후보자의 자진 사퇴에 “결정을 존중한다”고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 “국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다”며 이같이 알렸다.

강 수석대변인은 “향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정”이라며 “청와대는 국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

용 후보자는 지난달 30일 이재명 대통령의 장관 후보자 지명을 받았다. 이후 비례대표 의원과 장관을 겸직하는 문제, 기본소득당의 운영 및 구성 방식을 두고 이른바 '사당화' 논란이 일면서 14일 만인 이날 후보자직에서 물러났다.

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