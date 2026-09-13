李대통령, ‘가능한 사랑’ 베니스영화제 심사위원대상에 “진심으로 축하”

이재명 대통령은 13일 이창동 영화감독의 신작 ‘가능한 사랑’이 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상을 수상한 것에 대해 “진심으로 축하드린다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 뉴시스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “앞으로도 한국 영화의 빛나는 여정을 응원하겠다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 지난 7일 프랑스 생폴드방스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 ‘뤼미에르 서밋’을 계기로 이 감독 등을 만났던 점을 언급하며 “지난 뤼미에르 서밋에서 감독님과 배우분들을 뵈었을 때 작품에 대한 현지의 뜨거운 관심을 직접 전해 들었다”며 “그때의 기대가 좋은 결실로 이어져 더욱 기쁘다”고 했다. 그러면서 “이번 수상을 계기로 우리 영화의 다양성이 더욱 넓어지고, 좋은 작품들이 세계 관객들과 더 많이 만날 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

‘가능한 사랑’은 현지시간 12일 이탈리아 베니스 리도섬에서 열린 영화제 폐막식에서 심사위원대상(은사자상) 수상작으로 호명됐다. 한국 영화가 이 영화제 경쟁 부문에서 수상한 것은 2012년 김기덕 감독의 ‘피에타’가 황금사자상을 받은 이후 14년 만이다. 심사위원대상은 이번이 처음이다. 이 감독이 베니스영화제에서 수상한 것은 2002년 ‘오아시스’로 감독상(은사자상)을 받은 이후 24년 만이다.

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