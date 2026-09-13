대구 달서구, 청년친화헌정대상 2년 연속 ‘종합대상’ 수상

대구 달서구는 국회의사당 의원회관에서 열린 ‘2026년 청년의 날 기념식’에서 제9회 청년친화헌정대상 ‘종합대상’을 수상했다고 13일 밝혔다.

이로써 달서구는 2020년 첫 수상에 이어 지난해와 올해 2년 연속 청년친화헌정 종합 대상을 받는 쾌거를 이뤘다.

김용판(가운데) 구청장이 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 청년들의 삶 전반을 아우르는 실질적인 맞춤형 정책을 적극 추진해 온 점에서 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 주요 성과로는 △일자리(청년창업지원센터 운영, 청년 자격증 응시료 지원) △주거∙육아(청년 행복주택 공급, 월세 지원, 출산축하금 지급) △문화∙예술(청년 플리마켓, 청년 예술인 활동 지원) △교육(온라인 마케팅∙콘텐츠 기획자 양성) △복지∙인프라(청년생활 종합상담, 청년센터 및 청년정책네트워크 운영) 등이 꼽힌다.

구는 올해 ‘2026년 달서구 청년정책 시행계획’을 수립하고 총 246억원 규모의 60개 청년 사업을 본격적으로 추진하고 있다. 특히 올해는 △청년 인공지능(AI) 역량 강화 교육 △청년 라이프업 예체능 △창업체험 D-팝업스토어 등 트렌드를 반영한 신규 사업을 다각도로 펼치며 청년 친화적 환경 조성에 박차를 가하고 있다.

아울러 9월 청년의 날을 맞아 ‘2026년 달서 청년주간’을 운영할 예정이다. 이를 통해 청년 간 교류와 성장을 적극 지원하고, 지역사회 전반에 건강한 청년문화를 확산해 나갈 계획이다.

김용판 달서구청장은 “청년친화헌정대상 종합대상 수상은 현장의 청년 목소리에 귀 기울이며 맞춤형 정책을 추진해 온 결실”이라며 “앞으로도 청년의 삶 전반을 세심하게 살피고, 청년이 머물며 꿈을 펼칠 수 있는 ‘함께하는 행복 달서’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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