한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개… ‘가스텍 2026’서 선보여

한화오션이 인공지능(AI) 시대의 급증하는 데이터 수요에 대응하기 위해 자체 개발한 ‘60MW급 부유식 데이터센터(FDC)’를 글로벌 무대에서 처음으로 공개한다.

한화오션은 14일부터 태국에서 열리는 세계 최대 에너지 전시회 중 하나인 ‘가스텍(Gastech) 2026’에 참가해 60MW급 FDC 실물 모델을 최초로 선보인다고 13일 밝혔다.

손영창((왼쪽 다섯 번째) 한화오션 제품전략기술원장 부사장과 조슈아 디빈((왼쪽 여섯 번째) ABS 글로벌 해양사업개발 부사장 등 양사 관계자들이 AIP 수여식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

한화오션이 미래 신사업으로 추진 중인 FDC를 글로벌 고객들에게 직접 공개하는 것은 이번이 처음이다.

최근 AI 산업의 폭발적 성장으로 데이터센터 수요가 급격히 늘고 있지만, 기존 육상 데이터센터는 막대한 전력 소모와 부지 확보 난항, 냉각 효율 저하, 지역 민원 등의 문제로 신규 건설에 큰 제약을 받고 있다.

한화오션의 FDC는 이러한 육상 데이터센터의 한계를 보완할 새로운 해상 대안이다.

해상에서 자체적으로 전력을 생산하고 풍부한 해수를 냉각수로 활용해 에너지 효율을 높인 것이 특징이다.

또한 ‘모듈화 설계’를 적용해 설치 지역 환경과 고객 요구에 따라 발전 방식, 서버 유형, 용량 등을 유연하게 구성할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공한다.

이번 FDC 사업 모델은 한화그룹의 조선·해양, 발전·에너지, 데이터센터, 운영·유지보수(O&M), 보안 분야 역량을 하나로 결집한 결과물이다.

한화오션은 최근 미국 선급(ABS)으로부터 60MW급 FDC 개념설계에 대한 기본인증(AiP)을 획득하며 기술적 실현 가능성을 입증했다.

한화오션은 전시회 기간 17만4000㎥급 무탄소 LNG운반선 모형도 함께 전시한다.

이 선박은 암모니아 가스터빈 기반의 무탄소 전기추진선으로, 점화 과정에서도 파일럿 오일을 쓰지 않는 완전 무탄소 기술을 목표로 개발 중이다.

손영창 한화오션 제품전략기술원장 부사장은 “조선·해양 분야에서 축적한 기술력과 그룹의 에너지·데이터 역량을 결집해 육상 데이터센터의 한계를 보완하는 새로운 솔루션을 제시하고 글로벌 FDC 시장을 선도해 나가겠다”고 강조했다.

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