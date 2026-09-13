안정환, 2002년 월드컵 이후 아직도 이탈리아 못 갔다

안정환이 한국에서 이탈리아 여행을 제대로 즐겼다.

12일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '안느를 위하여 이탈리아에 가다' 편으로 꾸며졌다.

안정환. MBC 제공

유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국은 안정환과 함께 한국 속 이탈리아 여행을 즐기며, 2002년 한일월드컵 이후 25년간 이탈리아를 가지 못 한 안정환의 소원을 들어줬다.

안정환은 2002년 당시의 태도 논란에 대해 "내가 최고인 줄 알고 꺼드럭댔다. 한국 축구를 살릴 수 있는 사람이 나 밖에 없다고 생각했다"고 말했다.

또 배우 현빈과 어깨를 나란히 한 '테리우스' 시절을 떠올리며 축구 선수 외모 순위를 매겼다.

안정환은 "(내가) 부동의 1위다. 앞으로도 안 깨졌으면 좋겠다"고 했다.

이탈리아 전에서 골든골을 넣은 뒤, 마피아로부터 총살 협박을 받은 사실에 대해서도 말했다.

안정환은 샘킴 셰프에게 이탈리아 상황을 체크하며 가도 될 지 물었지만, "안 될 것 같다"는 답변을 받았다고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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