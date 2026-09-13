김범룡, 졸지에 유부남 됐었다 "팬이 나 몰래 혼인신고…아내 '둘째 부인'으로"

가수 김범룡이 자신도 모르는 사이 '유부남'이 된 적이 있다고 말했다.

지난 12일 오후 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연한 김범룡은 "과거 호적등본을 떼러 갔는데 내가 유부남으로 되어 있더라"며 한 팬 때문에 겪은 황당한 경험을 공개했다.

가수 김범룡. MBN '속풀이쇼 동치미'

김범룡은 "왜 이렇게 됐나 알아봤더니 자주 보던 팬 중의 한 명이 너무 좋아했던 건지 (혼인신고를 했더라)"라고 했다. 이날 스튜디오에서는 출연자들이 1980년대에는 한 명이서 혼인신고가 가능했다는 이야기도 나눴다. 함께 나온 연기자 임예진 역시 "여자 연예인도 그걸 많이 당했다"라고 공감했다.

김범룡은 "전영록 형이 (그 팬을) 알더라, 형도 나도 골치 아픈 상황이었는데 내가 결혼하고 나서야 끝났다, 결혼할 때 아내가 둘째 부인으로 들어갔다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

김범룡은 이후 혼인신고 무효 소송을 통해 호적을 정정했다. 그는 "나중에 재판해서 (기록을) 지웠다"라면서 "내 팔자에 여자가 많다고 하는데 지금까지 잘살고 있지 않나, 그 일을 겪어서 그런 것 같다"라고 덧붙였다.

한편 김범룡은 1985년 '바람 바람 바람'을 발표하며 데뷔와 동시에 폭발적인 인기를 끌었다. 인기가수로 자리매김한 그는 '현아' '카페와 여인' '겨울비는 내리고' 등을 히트시키며 많은 사랑을 받았다.

<뉴스1>

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