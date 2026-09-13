“앤디 워홀 作인 줄 알았더니”…200여점 무더기 위조품

미국의 한 부동산 투자자 가족이 ‘팝아트 거장’ 앤디 워홀의 작품으로 믿고 90억원가량을 들여 200여점을 사들였지만, 상당수가 위조품인 것으로 드러났다.

작품에는 진품으로 위장하기 위한 가짜 감정 도장과 서류까지 사용된 것으로 알려졌다.

미술관에서 영국 엘리자베스 여왕 2세를 그린 앤디 워홀의 작품 '통치하는 여왕들'을 감상하는 관객. AP=연합뉴스

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 부동산 투자자 리처드 펄먼과 그의 가족은 최근 플로리다주 법원에 미술품 거래상과 갤러리 등 6명 이상의 미술상 및 관련 업체를 상대로 손해배상을 청구하는 소송을 제기했다.

펄먼 가족은 2023년부터 약 10개월 동안 마이애미의 한 갤러리에서 워홀의 진품으로 믿고 그림과 판화 200여점을 구입했다. 총 구매액은 670만달러로, 우리 돈 약 90억원에 달한다.

가족 측은 법원에 제출한 소장에서 판매자들로부터 해당 작품들이 앤디 워홀 재단에서 직접 나온 것이라는 설명을 듣고 구매했다고 주장했다.

하지만 앤디 워홀 재단은 2012년 이후 워홀 작품의 진위를 직접 인증하지 않고 있다.

이후 작품을 감정하는 과정에서 문제가 드러났다. 펄먼 가족이 사들인 작품 상당수가 위조품으로 판명된 것이다.

가족 측은 일부 작품이 페루에서 제작된 뒤 미국으로 운송됐으며, 진품으로 가장하기 위해 인증서와 도장까지 동원됐다고 주장했다.

캔버스 뒷면에 가짜 감정 도장을 찍고, 운송 서류에는 실제 작품 가치와 크게 차이가 나는 낮은 금액을 기재하는 방식으로 작품의 출처와 가치를 속였다는 것이다.

펄먼 가족이 처음 작품의 진위를 의심하게 된 것은 2023년 말이다.

가족은 자신들이 보유한 워홀 작품을 살펴봐달라며 세계적인 경매업체 크리스티 전문가들을 초청했다. 소장품에는 영국 엘리자베스 2세 여왕과 가수 데비 해리, 슈퍼맨 등 워홀이 다룬 유명 소재의 작품들이 포함돼 있었다.

크리스티 측 전문가들이 일부 작품에 의문을 제기하자 가족은 판매상 레슬리 로버츠에게 작품의 진품 여부를 입증할 자료를 요구했다.

이후 펄먼 가족은 로버츠를 상대로 소송을 제기했고, 해당 사건은 올해 1월 합의로 종결됐다.

로버츠는 이와 별개의 미술품 사기 사건과 관련해서도 유죄를 인정했으며, 오는 24일 선고를 앞두고 있다.

이번 사건은 거래 과정이 비공개로 이뤄지는 경우가 많은 고가 미술품 시장의 구조적 취약성을 보여주는 사례라는 지적도 나온다.

존 제이 형사사법대학의 에릭 톰슨 미술 범죄학 교수는 “대부분의 판매는 비공개로 이뤄진다”며 “매일 똑같은 앤디 워홀 작품을 팔아도 사람들은 눈치채지 못할 것”이라고 말했다.

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