3만원 아래 실속부터 프리미엄까지…추석 선물세트도 ‘취향 맞춤’

고물가가 이어지는 가운데 유통업계가 올해 추석 선물세트의 문턱은 낮추고 선택지는 크게 늘리고 있다. 3만원 미만 실속형 제품부터 프리미엄 한우·과일, 고단백·저당 등 건강을 강조한 제품까지 가격과 취향에 따라 선물을 고를 수 있도록 구성을 세분화하는 모습이다.

풀무원 제공

13일 업계에 따르면 풀무원은 추석을 맞아 공식 온라인몰 '#(샵)풀무원'에서 오는 25일까지 추석 선물세트 프로모션을 진행한다.

이번 기획전은 유기농·무농약·저탄소·무항생제·동물복지·ASC 인증 등 풀무원이 강조해 온 지속가능 가치를 담은 제품을 최대 55% 할인 판매하는 것이 특징이다.

가격대도 넓혔다. 3만원 미만으로 구매할 수 있는 실속형 세트부터 올가홀푸드의 프리미엄 선물세트까지 한데 모았다. 풀무원식품과 올가홀푸드, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙 등 풀무원 전 브랜드가 참여한다.

대표 상품은 풀무원식품 '노을해심 선물세트'와 '특등급 국산콩두유 세트', 올가홀푸드 '행복 사과·배 세트', '무항생제 한우 등심·불고기 세트', 풀무원녹즙 '그린샷 면역&고농축과채와 멀티비타민 세트' 등이다.

올가홀푸드는 저탄소 인증 농법으로 생산한 과일과 저탄소 축산기술을 적용한 무항생제 한우 등 친환경·지속가능성을 강조한 선물세트를 꾸준히 확대하고 있다. 일부 한우 세트에는 종이 트레이를 적용해 포장 단계의 플라스틱 사용량도 줄였다.

CJ제일제당은 올해 추석 선물세트를 지난 설보다 50종 늘어난 260종으로 구성했다. 역대 가장 많은 규모다. 대표 제품인 스팸 중심의 전통적인 가공식품 선물세트에서 벗어나 참치와 과일, 축산 등으로 영역을 넓힌 것이 특징이다.

프리미엄 참치 '칼보'를 활용한 제품을 비롯해 통합 신선식품 브랜드 '본담'의 과일·축산 선물도 새롭게 선보였다. 카카오·포켓몬 등 인기 지식재산권(IP)을 활용한 협업 제품도 늘리며 젊은 소비층까지 겨냥했다.

동원F&B는 올해 건강 트렌드에 초점을 맞췄다. 추석을 겨냥해 약 110종의 선물세트를 내놓으면서 동원참치로 구성한 선물세트 종류를 전년보다 약 20% 확대했다.

대표 제품인 '라이트 스탠다드'는 135g 한 캔에 단백질 25g을 담았다. 고추참치·야채참치 등 가미참치를 조합한 제품과 신제품 '슈퍼참치'를 활용한 세트 등으로 선택지를 넓혔다.

참치뿐 아니라 프리미엄 김과 저당·웰니스 콘셉트 제품도 함께 구성했다. 명절 선물에서도 단순한 가격 경쟁을 넘어 단백질과 건강 등 소비 목적을 분명하게 내세우는 전략이다.

대상 청정원 역시 고물가를 고려해 실속형 제품을 강화하면서 프리미엄과 건강 제품을 동시에 확대했다.

조미료와 소스, 식용유, 캔햄을 담은 기존 실속형 제품부터 5년 숙성간장과 국산 통깨참기름, 3년 묵은 천일염을 활용한 프리미엄 제품까지 가격과 구성을 세분화했다.

건강을 중시하는 소비자를 겨냥해 저당 홍초와 알룰로스 선물세트도 마련했다. '참기름 로스팅 셀렉션'은 참깨 볶음 정도에 따라 라이트·미디엄·다크로스트로 나눴고, 올리브유 세트 역시 아르베키나·오히블랑카·피쿠알 등 품종별로 구성했다.

1960년대 패키지를 재현한 '미원 헤리티지 선물세트'와 아티스트 차인철과 협업한 온라인 전용 선물세트 21종도 선보였다.

업계의 올해 추석 선물 경쟁은 '비싸야 좋은 선물'이라는 공식에서 점차 벗어나는 모습이다. 물가 부담이 큰 소비자에게는 할인과 실속형 상품을 제시하면서도 건강과 친환경, 프리미엄, 캐릭터 협업 등 개인 취향에 맞춘 제품을 동시에 늘리는 전략이다.

업계 관계자는 "명절 선물에서도 가격만큼 실제 활용도와 건강, 받는 사람의 취향을 따지는 소비가 뚜렷해지고 있다"며 "업체들도 단일 베스트셀러 중심에서 벗어나 가격대와 기능, 콘셉트를 세분화하는 방향으로 선물세트를 확대하고 있다"고 말했다.

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