백지영, 과거 서인영과 불화설 언급…"왜 싫어했는지 생각 안 나"

가수 백지영이 서인영과의 불화설에 대해 해명했다.

12일 유튜브 채널 '백지영'에는 '평일 오후 1시 남편 정석원과 직접 지은 밥 해먹는 백지영의 나른한 오후'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영. 유튜브 캡처

이날 백지영은 최근 행사에서 서인영을 만났다며 "그런데 어저께 인영이랑 나랑 '왜 언니가 저 싫어했죠?', '왜 내가 너 싫어했지?' 둘 다 생각이 안 난다”고 과거 불화설은 언급했다.

백지영은 서인영의 유튜브 채널 출연 제안도 받았으나 두 사람의 갈등을 소재로 하기엔 부담이었다고 전했다.

백지영은 "인영이랑 그 얘기도 했다. 자기도 그런 설정이 너무 싫었다더라. 그래도 잘한다고 했더니 '언니 알잖아요. 우리 또 카메라 반짝 켜지면 또 열심히 하는 거 알지 않냐'라고 하더라"고 말했다.

앞서 백지영은 2013년 SBS 예능프로그램 '강심장'을 출연해 서인영과 불화설에 관해 이야기한 바 있다.

그는 "너무 발랄한 것도, 바비 인형 같은 몸매도 싫었다. 그냥 싫었다"며 "막상 대화를 나눠보니 밉상도 아니더라. 그런데 제가 좋아하는 마음을 바꾸기 싫었던 거 같다"고 했다.

<뉴시스>

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