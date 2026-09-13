'팡!팡! 가창력 못지 않은 펀치력' 정은지…'유산소 끝판왕' 복싱 효과는?

에이핑크 멤버 정은지가 근력 운동과 유산소 운동으로 복싱까지 소화하며 탄탄한 몸매를 만드는 운동 루틴을 공개했다.

지난 5일 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 정은지가 복싱을 배우는 모습이 공개됐다.

에이핑크 멤버 정은지가 복싱까지 소화하며 운동 루틴을 공개했다. 유튜브 채널 '픽잇 :Pick it' 캡처

이날 정은지는 복싱에 앞서 근력 운동을 했다. 정은지는 "그냥 근력하고 유산소하니 좋다"며 운동을 이어갔다. 이후 복싱에 나선 정은지는 연속으로 펀치를 날리며 "갈 수 있다. 정신력이야. 다해"라고 스스로를 다독였다.

복싱 동작이 이어지자 정은지는 힘든 기색을 보이면서도 다시 자세를 잡으며 동작 하나하나에 집중했다. 이날 특히 정은지는 아무것도 먹지 않은 공복 상태에서 운동을 이어가 눈길을 끌었다.

정은지가 즐겨하는 복싱은 전신을 지속적으로 움직이는 만큼 기초 체력을 기르고 스트레스를 해소하는 데도 도움이 된다. 서울대학교 의과대학 국민건강지식센터에 따르면, 복싱은 줄넘기와 스텝, 쉐도우복싱, 샌드백·미트 치기 등 다양한 동작을 반복하며 전신을 사용하는 운동이다. 스텝과 상체 움직임을 통해 유산소 운동을 할 수 있고, 펀치 동작을 반복하면서 근력과 순발력, 지구력을 기르는 데도 도움이 된다.

다이어트에도 활용할 수 있다. 복싱은 줄넘기와 스텝, 펀치 등 강도 높은 동작을 반복해 운동량이 많은 편이다. 다만 체중 감량 효과는 운동 강도와 시간뿐 아니라 식사와 생활습관 등에 따라서도 달라질 수 있어 자신의 체력에 맞춰 운동 강도를 조절하는 것이 중요하다.

<뉴시스>

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