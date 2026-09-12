"인생 고달픈 건 땅이나 물속이나 마찬가지"… 4년 만에 돌아온 창극 ‘귀토’

“간을 두고 왔다”며 용왕을 속이고 살아 돌아온 토끼는 뭍에 발을 딛자마자 독수리에게 잡혀간다. 아내마저 얼마 못 가 포수의 총에 쓰러진다. 수궁에선 꾀로 벗어났는데 정작 땅으로 돌아오자마자 허무하게 끝나는 토생(兎生)이다. 삼재팔난(三災八難)을 결국 못 넘긴 것이다. 판소리 ‘수궁가’ 끝에 덧댄 또 다른 결말에서 창극 ‘귀토’는 시작한다. 주인공은 천애고아가 된 아들 토자다. 자라가 꾀지도 않았는데 스스로 수궁행을 택한다. 아비를 삼킨 땅에서는 더 살 수 없다는 결심이다.

극본과 연출을 맡은 고선웅의 ‘귀토’는 국립창극단이 2021년 초연하고 이듬해 재연한 작품이다. 4년 만에 오른 세 번째 무대는 서울 국립극장과 화성예술의전당 공연을 성료하고 18~19일 세종예술의전당 무대에 오른다.

‘귀토’의 화두는 누구나 살다가 부닥치기 마련인 삼재팔란이다. 원전에선 자라가 토끼를 꾀려고 갖다 대는 구실이었다. 제 삶이 유유자적하다 자랑하는 토끼에게 자라는 목숨을 위협하는 매와 사냥꾼과 겨울 굶주림을 늘어놓으며 “네 팔자야말로 팔란 속에 갇혀 있다”고 몰아세운다. 고선웅은 이를 아예 초반부에 작동시켜 토자를 움직이게 만든다.

판소리 ‘수궁가’가 끝난 자리에서 시작해 토끼의 아들 토자가 겪는 팔란을 따라간 창극 ‘귀토’. 뭍에도 물에도 재앙은 있고 토자는 꾀 대신 소리로 위기를 넘긴다. 국립극장 제공

하지만 재앙은 물속이라도 피할 수 없다. 배를 가르게 될 위기에 처한 토자는 꾀를 내서 팔란살이를 소리로 풀어낸다. 그 소리를 들은 수국 백성은 제 신세도 다르지 않다며 입을 연다. 쌍끌이 그물과 요상한 미끼, 해가 갈수록 오르는 수온까지 고달픔이 줄줄이 딸려 나온다. 물이나 뭍이나 거기서 거기다.

작창은 유수정·한승석이 함께 짰고 작곡과 음악감독은 한승석이 맡았다. 전통 오음계 바깥의 음을 꺼리지 않고 끌어들인 선율과 과하지 않게 다듬은 현대어 가사가 15인조 연주와 맞물려 지금의 귀에 이물감 없이 얹힌다. 새로 짠 소리 가운데 백미는 태어나 처음 바다를 본 토자의 전율과 감동이 고스란히 전해지는 ‘망해가’다. “푸르르르 푸우, 싸르르르 쏴아.” 소리꾼들이 무릎을 굽혔다 펴며 뱉어내는 음절만으로 포말이 이는 바닷가가 눈앞에 선다.

무대디자이너 이태섭은 각목 1500여 개를 촘촘히 이어 붙여 해오름극장을 통째로 경사진 언덕으로 만들었다. 배우들은 대개 상수·하수로 드나들지만 결정적인 장면에서는 무대 뒤편에서 나온다. 지평선 너머에서 인물이 다가오는 장면도 만들어진다.

이번 ‘귀토’의 또 다른 성과는 국립창극단 세대교체다. 2021년 초연 당시 토자·자라·토녀는 김준수·유태평양·민은경이었다. 이번에는 김수인·최용석·김우정이 그 자리를 받았다. 그리스 신화가 삽입된 장면은 올해도 그대로인데, 김수인과 김우정은 앞선 무대에선 오르페오와 에우리디케를 연기했고 최용석은 주꾸미를 맡았다. 무대 가장자리에 섰던 얼굴들이 한가운데로 걸어 나온 셈이다. 2020년 입단 동기이자 동갑내기인 김수인과 김우정의 토끼 연기는 발랄하고 재치가 넘친다.

‘수궁가’의 토끼는 말주변과 꾀로 강자를 조롱하고 제 목숨을 건졌다. ‘귀토’의 토자는 자신의 팔란을 소리로 풀어놓는다. 그 소리가 수국 백성의 입을 열고 공감을 만들어낸다. 여론 앞에서 용왕은 제 실정을 인정하고 무릎을 꿇는다. 원전에 없던 동시대성이 반영된 결과다.

국립창극단 ‘귀토’. 국립극장 제공

고선웅은 “우리가 꿈꾸는 이상향은 어디에도 없다”며 “‘개똥밭에 굴러도 이승이 좋다’는 체념이 아니라, 바람 부는 대로 유연하게 흔들리며 즐기는 법을 배우자는 메시지를 전하고 싶다”고 밝혔다. 연출가의 평소 지론처럼 힘없이 살다가 운 나쁘면 총 맞고 수리 발톱에 채여 가는 삶, 그저 무탈한 것이 행복이긴하다. 세종예술의전당에서 9월 18~19일.

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