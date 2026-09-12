李대통령 “유가 전혀 걱정하지 않으셔도 된다…정제유 가격 계속 안정”

이재명 대통령이 12일 국제 유가 급등과 관련해 “휘발유, 경유 등 정제유 가격은 계속 안정된다”면서 “유가에 관한 한 전혀 걱정하지 않으셔도 된다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 11일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “국민 여러분, 걱정 마십시오”라며 이같이 말했다. 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 가운데 호르무즈 해협 봉쇄 이후 사우디아라비아가 원유 우회 수송로로 활용해온 핵심 송유관이 피격으로 가동 중단되는 등 중동발 원유 수급에 차질이 빚어질 것으로 전망되면서 유가 급등에 대한 우려도 연일 커지고 있다.

이 대통령은 “70%에 이르던 원유 중동 의존도를 이미 몇 달 만에 50%대로 낮췄다”면서 “전략 비축유 스와프제 도입으로 전략 비축유 소진 없는 원유 공급 안정성도 유지 중”이라고 설명했다. 이어 “원유와 국제 정제유가는 폭등 중이지만, 국내 정제유는 최고가격제와 수출 물량 통제로 무리 없이 안정적 가격과 공급 물량을 유지하고 있다”고 덧붙였다.

또 “매점매석과 담합을 완전히 막고, ‘착하디착한 주유소’ 선정 등 선의의 경쟁체제를 유지시켜 시장 교란도 철저히 봉쇄 중”이라며 “한국은 현재의 위기를 충분히 이겨낼 수 있을 뿐만 아니라 오히려 기회로 바꿔내고 있다”고 강조했다.

이 대통령은 다만 “원유 수입의 중동 의존도는 50%로 여전히 높은데, 전쟁은 언제 끝날지 모르고 원유 시장은 수렁에 빠져들고 있다”면서 “원활한 원유수송로 확보, 원유 수송 선박과 선원들의 안전 확보에도 최선을 다하겠다”고 약속했다.

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