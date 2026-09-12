수도권·강원 오전까지 흐림…일교차 최대 15도 [내일 날씨]

2026평창효석문화제를 찾은 방문객들이 메밀꽃밭에서 기념사진을 찍으며 가을의 추억을 남기고 있다. 뉴스1

일요일인 13일은 수도권과 강원도가 오전까지 대체로 흐리겠고, 그 밖의 지역은 가끔 구름많겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 최대 15도까지 벌어지겠다.

기상청은 12일 “내일은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다”며 “수도권과 강원도는 오전까지 대체로 흐리겠다”고 예보했다.

새벽부터 아침 사이 충청권남부와 전북동부, 전남내륙, 경북권내륙, 경남서부내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기와 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 감속 운행 등 교통안전에 유의해야 한다.

늦은 새벽부터 오전 사이 서울·인천·경기북부와 강원중·북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 스치는 곳이 있겠다.

오후부터 밤 사이에는 제주도산지에 5~10㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 12~21도, 낮 최고기온은 23~30도를 오르내리겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

주말 동안 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 시기도 이어진다. 만조 때 해안가 저지대 침수나 하수 역류 가능성이 있어 해안가에서는 안전사고에 유의해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지