김민석 “기본소득당, 사회민주당, 진보당과 연대할 것…조국혁신당과는 합당도 논의”

더불어민주당 김민석 대표가 12일 “진보, 중도, 합리적 보수를 다 함께 끌어안는 대통합의 길을 갈 것”이라며 범여권을 비롯한 중도 보수 세력과의 연대 방침을 천명했다.

김 대표는 이날 경기 평택을 지역위원회 행사에 참석해 “사회민주당, 진보당, 기본소득당 같은 정당들과의 연대도 할 것이고 최근에 얘기되고 있는 조국혁신당과 여러 가지 연대 논의를 할 것”이라며 이같이 말했다. 그는 “다른 진보정당과는 연대할 것이고, 조국혁신당과는 합당의 길을 갈지, 연대의 길을 갈지 논의해서 결정할 것”이라고도 덧붙였다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 11일 충북도청 대회의실에서 열린 더불어민주당 충북 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 뉴시스

연대의 원칙은 “경쟁력”이라고 했다. 김 대표는 “함께 바람직한 정치 제도를 만들어내고, 더 국민들에게 잘 다가갈 수 있고, 선택될 수 있는 분들로, 경쟁력을 갖춘 분들이 연대를 해도 경쟁력으로 단일화가 될 것이고 당내에서도 경쟁력으로 우리의 후보가 될 것이라고 믿고 있다”고 설명했다. 그러면서 “민주당은 보수와 중도를 끌어안는 구조적인 다수의 진보정당 맏형의 길을 갈 것”이라고 선언했다.

김 대표는 지난 대선 선거대책위원장으로서 맡았던 중도보수 인사 영입 임무도 상기했다. 그는 “김용남 의원님, 허은아 의원님(현 청와대 국민통합비서관), 이석연 위원장님(전 국민통합위원장), 권오을 의원님(현 국가보훈부 장관)께 제가 연락드렸다”면서 “그때 (이재명) 후보와 당의 생각은 보수 진영 분들을 일시적으로 활용하고 끝내자는 것이 아니라 정치의 지평을 더 크게 넓히고 중도보수까지 포괄하는 큰 들판을 만들자는 뜻이었다”고 말했다.

이어 행사에 참석한 민주당 김용남 정책위원회 부의장(평택을 지역위원장)을 향해 “김 의원님 같은 분들이 우리 당, 정부에서 더 크게 역할 하시기를 믿고 기대하고 도울 것”이라고 강조했다. 김 부의장은 지난 6·3 재보선 당시 평택을에 출마했으나 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보와의 3파전 끝에 범여권 단일화가 무산되면서 낙선했다. 김 대표는 “민주당은 다음 총선에서 평택 갑·을·병에서 반드시 민주당 후보를 다 당선시킬 수 있도록 전력을 다할 것”이라고도 했다.

최근 이 대통령과 여당 지지율이 동반 하락세를 기록 중인 것에 대해서는 “여러 가지 의견, 조언, 제언, 방향이 있습니다마는 결국 정치의 근본은 민생이고, 민생을 올바로 살리는 것이 유일하고도 정확한 답이라고 생각한다”고 말했다.

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