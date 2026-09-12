[속보] “국방 포기한 이재명, 더는 대통령 아니다” 장동혁 일갈

국민의힘은 12일 북한의 동해상 단거리탄도미사일 발사와 관련해 이재명 정권의 대북 안보 기조를 향해 총공세에 나섰다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 열린 최고위원회의에서 북한의 미사일 도발과 관련해 정부의 안보관을 강도 높게 비판하고 있다. 연합뉴스

장동혁 대표는 이날 페이스북을 통해 이재명 대통령을 향해 “미사일 쏘는 북한에도, 파병 압박하는 미국에도 제대로 말 한마디 못 하며 ‘페이스메이커’ 주장만 반복하고 있다”고 직격했다.

이어 “우리 군의 전력을 더 강화하고 한미 동맹을 흔들림 없이 지키는 것이 대통령의 할 일이고 정부의 책임이지만, 이재명 정권은 끊임없이 거꾸로 가고 있다”고 지적했다.

특히 정부의 안보 정책을 조목조목 비판하며 수위를 높였다. 장 대표는 “사관학교 통폐합은 사실상 대한민국 국방 포기 선언”이라며 “국방부 장관 지명자는 내일 전작권 회수해도 문제없다는 말에 공감한다고 한다. 골라도 딱 정권의 입맛에 맞는 사람을 골랐다”고 비꼬았다.

그러면서 “군의 힘을 빼면서 국방을 운운하고, 한미동맹 흔들면서 평화를 이야기하는 것 자체가 국민을 기만하는 것”이라며 “국방을 포기한 대통령은 더는 대통령이 아니다”라고 강조했다.

박성훈 수석대변인 역시 논평을 통해 “‘가짜 평화’와 느슨한 안보관으로 일관하는 이재명 정부가 화를 키우고 있다”며 “북한이 대놓고 무력시위 수위를 높여가며 우리 국민의 안전을 위협하고 있는데도 정권의 시선은 여전히 현실성 없는 유화책과 굴종적인 대북관에 머물러 있다”고 맹비난했다.

아울러 “강력한 한미 연합 방위 태세를 재정비하고 굳건한 힘의 우위를 바탕으로 북한의 추가 도발에 단호하고 철저히 대비해야 한다”고 촉구했다.

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