"AI 수학풀이, 인류 지적활동 위협"…최고 권위 필즈상 25인 경고

수학계 최고 권위의 필즈상 수상자들이 인공지능(AI) 기업들의 미해결 수학 문제 풀이 경쟁에 대해 우려를 제기했다.



11일(현지시간) AFP통신에 따르면 한국계 수학자인 허준이 미국 프린스턴대 교수를 비롯해 테런스 타오 등 필즈상 수상자 25명은 공동서한을 통해 AI의 수학 문제 풀이 경쟁이 수학계에 장기적인 피해를 줄 수 있다고 경고했다.

사진=로이터연합뉴스

수학에서 문제를 푸는 것 자체가 궁극적인 목표는 아니라는 것이 필즈상 수상자들의 주장이다.



이들은 "문제를 푸는 것은 개념적 이해와 통찰이라는 근본적인 목표를 달성하기 위한 도구이자 대리 수단일 뿐"이라고 설명했다.



그러면서 수학적 이해와 통찰을 얻는 과정에는 시간이 필요하고 인간 사이의 상호작용도 중요하다고 강조했다.



이들은 "AI가 업무 수행 방식을 변화시키는 상황에서 애초 그 작업을 통해 달성하려 했던 것이 무엇인지 놓치지 않도록 해야 한다"고 밝혔다.



특히 이 같은 문제가 수학에만 국한되지 않고 지적 활동 전반에 대한 위협이 될 수 있다는 것이 필즈상 수상자들의 지적이다.



이들은 AI가 수학 연구에 미칠 영향과 관련해 수학계뿐 아니라 AI 기업과 사회 전체가 대응 방안을 시급하게 논의해야 한다고 촉구했다.



필즈상 수상자들의 공동서한은 오픈AI가 최근 AI를 이용해 수학계의 대표적인 난제인 '밀레니엄 문제' 7개 중 하나인 '나비에-스토크스 문제'를 88시간 만에 해결했다고 발표한 직후 공개됐다.



문제 해결에는 수천 개의 AI 에이전트가 동시에 투입된 것으로 전해졌다.



오픈AI는 나비에-스토크스 방정식 문제 해결을 위해 에이전트들이 270만개의 메시지를 주고받았으며 약 1천300억개의 토큰을 썼다고 밝혔다.



다만 이 과정에서 오픈AI가 다른 수학자들의 연구 아이디어를 이용했다는 논란도 제기됐다.



미국 뉴욕대(NYU) 쿠란트 수리과학연구소의 트리스탄 벅매스터 교수와 앤트로픽 소속 수학자 레벤트 알푀게는 오픈AI의 발표 직전 AI를 이용한 관련 방정식 연구 결과를 공개했다.



벅매스터 교수는 자신들의 연구 내용이 알려진 뒤 오픈AI가 같은 문제에 뛰어들었다면서 자신들이 수개월에 걸쳐 개발한 독특한 접근법을 모방했다고 주장했다.



오픈AI는 벅매스터 교수의 연구에 접근한 사실이 없다고 부인했다.

<연합>

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