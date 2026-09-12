“대통령이 龙에 약점 잡혔나”…국힘, 김승원·용혜인 낙마 전면전

무소속 한동훈 의원이 11일 국회에서 열린 김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 임상실험 승인 청탁 의혹’ 관련 주가조작 피해자 기자회견에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 각종 ‘임명 반대’ 여론을 지렛대 삼아 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 낙마 공세를 최고조로 끌어올렸다. 특히 야권은 용 후보자의 거취를 두고 “대통령이 약점을 잡힌 것이 아니냐”며 직격탄을 날렸고, 민주당 대표의 ‘잘된 인사’ 발언을 두고도 정면 충돌했다.

박성훈 수석대변인은 12일 브리핑을 통해 “김 후보자 지명이 부적절하다는 응답이 적절하다의 2배에 달한다”며 “국민 경고를 끝내 무시한 채 민심에 맞서려 한다면 그 오만과 독선의 대가는 결국 정권 전체의 파멸로 돌아갈 것”이라고 경고했다. 이어 민주당 김민석 대표가 김 후보자를 ‘지켜볼수록 잘된 인사’라고 치켜세운 데 대해서도 “민심에 대한 정면 도전이자 국민을 향한 오만한 선전포고”라고 맹비난했다.

국민의힘은 용혜인 후보자를 향한 공세 수위도 바짝 높였다. 박 수석대변인은 용 후보자의 최근 기자회견에 대해 “이 대통령에게 지명철회 하지 말라는 겁박이자 메시지였다”며 “이쯤 되면 대통령과 청와대가 용 후보자에게 약점이 잡힌 것이 아닌지 되묻지 않을 수 없다”고 날을 세웠다. 최은석 원내수석대변인 역시 “잘된 인사라면 숨길 이유도, 증인을 막을 이유도 없다”며 핵심 증인 채택 협조를 압박했다.

5선 김기현 의원도 페이스북을 통해 “어디서 이런 사람들만 골라왔을까 싶을 정도로 부패·비리·불법 인사만 ‘픽’하는 이재명 대통령의 안목이 놀라울 따름”이라고 가세했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 11일 국회 원내대책회의에서 장관 후보자 낙마 공세와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

한편, 이번 정국에서 연일 날을 세우고 있는 무소속 한동훈 의원은 김민석 대표를 향해 곧바로 반격에 나섰다. 한 의원은 페이스북을 통해 “계엄 날 도망간 김민석이 계엄 막은 한동훈의 활동을 ‘내란 연속행위’라고 한다”며 “민주당 대표를 보면 볼수록 참 잘 뽑았다”고 비꼬았다. 아울러 최근 불거진 ‘총리실 직원의 기자·일반인 사칭 논란’을 언급하며 총리실 관련자 파면을 강력히 촉구했다.

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