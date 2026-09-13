“올 가을엔 대한민국을 걸어요”…코리아둘레길·동서트레일 만난다

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올가을 대한민국 곳곳을 걸으며 지역의 풍경과 문화를 즐길 수 있는 걷기여행 행사가 열린다.

특히 대한민국 대표 걷기여행길인 ‘코리아둘레길’과 동서를 잇는 숲길 ‘동서트레일’이 충남 태안에서 만나 눈길을 끈다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 산림청과 함께 다음 달 1일부터 11일까지를 ‘2026 코리아둘레길×동서트레일 걷기여행주간’으로 운영하고, 10월 1일 충남 태안에서 선포식을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 걷기여행주간은 대한민국 대표 걷기여행길인 ‘코리아둘레길’과 숲길인 ‘동서트레일’을 연계해 걷기와 문화, 웰니스, 지역관광을 함께 즐길 수 있도록 마련됐다.

선포식은 10월 1일 태안해양치유센터에서 열린다. 코리아둘레길 서해랑길 65코스와 동서트레일 2구간이 만나는 태안 몽산포 해변 일원에서 진행되며, 문체부와 산림청, 한국관광공사, 지방정부 관계자와 일반 국민 등이 참석할 예정이다.

코리아둘레길은 동·서·남해안과 접경지역을 잇는 약 4500㎞ 규모의 대한민국 대표 걷기여행길이다. 문체부가 2016년부터 관계 부처 및 지방정부와 함께 조성해 2024년 전 구간 개통을 마쳤다.

동서트레일은 충남 태안에서 경북 울진까지 이어지는 약 850㎞의 숲길이다. 산림청이 2023년부터 조성하고 있으며, 2027년 하반기 전 구간 개통을 목표로 하고 있다.

선포식 참가 신청은 9월 9일부터 20일까지 걷기여행 앱 ‘두루누비’와 공식 누리집에서 선착순 500명을 대상으로 받는다.

참가자들은 선포식 이후 태안해양치유센터에서 몽산포해수욕장까지 약 3㎞ 구간을 함께 걸으며 걷기여행을 체험할 수 있다. 해당 구간을 완주하면 완보 메달도 받을 수 있다.

걷기 전후로 즐길 수 있는 프로그램도 마련됐다. 걷기 구간에서는 거리 공연이 펼쳐지며, 기상 상황에 따라 서해안의 아름다운 일몰도 감상할 수 있다.

걷기를 마친 뒤에는 태안해양치유센터에서 요가와 싱잉볼 사운드테라피 등 웰니스 프로그램을 체험할 수 있다. 프로그램은 오후 5시부터 30분 간격으로 각 2회씩 운영되며, 회차별 30명씩 총 120명이 참여할 수 있다. 참가비는 정상가 2만4000원에서 할인된 1만원이다.

문화체육관광부

걷기여행주간 기간에는 전국에서 참여할 수 있는 온라인 이벤트와 걷기 프로그램도 이어진다.

인공지능(AI)으로 제작한 코리아둘레길 대표 코스의 풍경을 보고 해당 코스를 맞히는 온라인 이벤트 ‘찾아라! 코둘 명탐정’과 두루누비 앱의 ‘따라가기’ 기능을 활용해 걷기 기록을 남기고 경품에 응모하는 ‘코둘 스탬프 챌린지’가 진행된다.

걷기여행을 지역 방문과 소비로 연결하기 위한 프로그램도 운영된다. 10월 3~5일과 9~11일 등 총 6일간 코리아둘레길 지정 코스를 완보한 참가자에게 인근 지역 카페에서 커피를 제공하는 ‘걷고 커피 한 잔’ 행사가 열린다.

전국 코리아둘레길 쉼터에서도 지역별 체험 프로그램을 선보인다. 부산 남구에서는 ‘오륙도 안전걷기로드’, 울산 동구에서는 ‘해파랑쉼터 체험’, 경남 고성에서는 ‘자연인로드’ 등이 운영된다.

문체부는 이번 걷기여행주간을 계기로 코리아둘레길을 활용한 지역관광 콘텐츠를 확대할 계획이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “‘코리아둘레길’과 ‘동서트레일’은 걸으면서 대한민국의 구석구석을 온전히 즐길 수 있는 걷기여행의 대표 길”이라며 “앞으로 코리아둘레길의 다양한 구간에서 국민들이 지역의 매력을 발견하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 확대해 걷기여행이 지역관광과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

조영희 산림청 산림복지국장은 “이번 선포식을 계기로 국민들이 ‘동서트레일’을 비롯한 숲길의 매력을 새롭게 발견하고, 걷기여행이 지역을 찾고 머무르는 계기로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

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