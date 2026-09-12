與 "용혜인에 들끓는 청년 여론 좌시 못해"…13일 고당 논의 주목

더불어민주당이 12일 각종 여론조사에서 국민적 반대에 직면한 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해 사실상 '손절' 수순에 들어간 모습이다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지난 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진에게 질문을 받고 있다. 연합뉴스

용 후보자에 대한 당내외 의견을 비상 취합하겠다는 방침을 밝힌 데 이어 13일 고위당정 협의를 앞두고 용 후보자에 대한 대책이 필요하다는 점을 분명히 하고 있어서다.



조계원 대변인은 이날 국회 브리핑 뒤 기자들과 만나 용 후보자와 관련, "국민 눈높이에서 심각하게 지켜보고 있다"며 "이 사안으로 청년 세대의 여론이 들끓고 있고, 이런 부분들을 마냥 좌시할 수 없다. 어떠한 대책이 필요하다"고



조 대변인은 '당내에서 용 후보자 거취를 조기에 정리해야 한다는 기류가 계속 나오고 있다'는 질문에 대해 이를 부인하지 않으면서 "당내 여러 기류가 있는 것으로 알고 있다"면서 "이와 관련해 지도부 입장이 나올 수 있지 않겠는가"라고 답했다.



그는 13일 고위 당정 협의에서 용 후보자 문제를 논의할지 묻는 말에도 "논의가 될 수 있을 것 같다"며 "국민 눈높이에서 제대로 점검하고 대응 방안도 논의할 것 같다"고 했다.



앞서 민주당은 전날 최고위 뒤 용 후보자에 대한 당내 의견을 취합하겠다고 밝힌 바 있다.



박성준 수석대변인은 당시 "지도부를 중심으로 당 내외의 평가와 의견을 비상하게 취합하고 있다"고 말했다.



이에 따라 김민석 대표 등 당 지도부가 고위 당정에서 용 후보자에 대한 당내 의견을 전달할 가능성이 있는 것으로 전망된다.



용 후보자는 장관 후보자로 지명된 이후 비례대표 의원과 장관직 겸직, 기본소득당 사당화 논란 등으로 비판받고 있다.

더불어민주당 조계원 대변인. 연합뉴스

야권은 물론 여권 일각에서도 후보직을 자진사퇴 해야 한다는 목소리가 커지고 있는 상태다.



민주당은 반면 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 방어막은 더 높게 치는 모습이다.



조 대변인은 김 후보자의 제넨셀 신약 임상실험 승인 로비 의혹과 연결된 주가 조작 의혹과 관련, 해당 의혹 공세를 주도하고 있는 무소속 한동훈 의원을 거명하며 "한동훈 의원 뇌피셜(자기만의 생각)"이라고 반박했다.



조 대변인은 "한 의원이 법무부 장관 시절에 시작한 사건이고, 특수부 검사가 탈탈 털어도 결국 기소할 수 없다고 판단한 사건"이라며 "제넨셀은 비상장회사인데 어떻게 주가조작을 할 수 있겠는가"라고 말했다.



조 대변인은 "한 의원이 김민석 대표를 향해 이빨을 다 뽑겠다고 했다"며 "국민이 선출한 국회의원에게 쓰는 말이 아니다. 한 의원의 언어는 검사 시절 그대로"라고 비판했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지