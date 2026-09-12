지예은, 결혼 소감 밝힌다…양가 첫 만남부터 프로포즈까지

배우 지예은이 안무가 바타와 결혼 소감을 밝힌다.

13일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 지예은을 위한 깜짝 결혼 축하 파티가 공개된다.

멤버들은 최근 진행된 녹화에서 결혼 소식을 깜짝 발표한 지예은을 위한 특별한 축하 자리를 마련했다.

평소에는 거침없이 예능감을 뽐내던 지예은도 이날만큼은 새신부처럼 수줍은 모습을 보여 멤버들의 놀림을 한 몸에 받았다는 후문이다.

지예은은 어디서도 공개하지 않은 결혼 비하인드를 공개한다. 프러포즈는 누가 어떻게 했는지부터, 양가 부모님과 예비 신랑 신부가 처음 만난 순간까지, 결혼을 결심하기까지의 이야기가 낱낱이 공개될 예정이다.

여기에 결혼을 앞둔 지예은에게 멤버들은 현실적인 조언과 짓궂은 질문을 쏟아내며 웃음을 더했다.

한편 이날 방송에서는 에이티즈 산과 한지은이 게스트로 출연한다. 멤버들은 산이 이끄는 '북부대공' 팀, 하하가 이끄는 '바부대공' 팀, 양세찬이 이끄는 '복부대공' 팀으로 나뉘어 '대공님, 이 안에 외지인이 있습니다' 레이스를 펼친다.

'런닝맨'은 13일 오후 4시50분 방송된다.

<뉴시스>

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