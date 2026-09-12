김남국, 용혜인에 “국민과 싸우는 듯한 모습, 적절치 않아”

더불어민주당 김남국 의원. 뉴시스

더불어민주당 김남국 의원이 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 의혹 해명 방식을 두고 “국민과 싸우는 듯한 모습이었다”고 지적했다.

김 의원은 11일 MBC ‘뉴스외전’에 출연해 전날 열린 용 후보자의 기자회견에 대해 “따박따박 반박하면서 국민과 싸우는 듯한 모습이 국민 정서에 과연 좋게 보일까 의문이 든다”며 “적절하지 않았다고 생각한다”고 말했다.

이어 “지금 용 후보가 받고 있는 비판은 과거 장관 후보자들이 받았던 편법이나 탈법, 불법 등에 대한 비판이 아니라 국민의 감정과 정서의 문제”라며 “조금 더 국민 정서와 눈높이에 맞췄어야 하지 않나”라고 지적했다.

용 후보자의 해명 태도에 대해서도 “해명할 것이 있다고 하더라도 싸우는 듯한, 따지는 듯한 모습이 아니라 좀 더 겸손하게 국민 눈높이에 맞는 자세를 보여야 한다”고 말했다.

한편 용 후보자는 11일 기본소득당 비례대표 의원직과 장관직을 겸직하는 문제를 두고 비판이 계속되는 데 대해 “무겁게 듣고 있다”고 말했다.

용 후보자는 이날 오전 8시 40분쯤 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 ‘겸직이 법이 허용하는 원칙이라지만 불법이 아니라고 다 되는 것은 아니다’라는 취재진 지적에 이같이 답했다.

용 후보자는 “제 정치적 결정에 대해 여러 의견이 있다는 것을 잘 안다”면서도 “다만 요청하는 것은 정책적인 부분이나 국민의힘에서 제기하는 ‘가족 정당’과 ‘유령 사무실’ 같은 부분에 대해 공정하게 사실관계를 다뤄달라는 것”이라고 밝혔다.

이어 겸직 문제에 대한 질문에 “필요한 부분은 다음에 추가로 설명해 드리겠다”고 했다.

용 후보자는 ‘반대 여론이 70%를 넘는데 국민 의견을 수렴해 장관직을 수행할 수 있다고 보느냐’는 물음에는 “어제 (후보자 지명) 10여일 만에 처음으로 설명해 드린 것이기 때문에 국민께서 살펴봐 주시리라 생각한다며 “제가 국민만 믿고 의정활동을 해왔던 것처럼 앞으로도 국민만 보고 필요한 부분을 소상히 설명해나가겠다”고 말했다.

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