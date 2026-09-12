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"랄랄씨! 이거 AI 맞죠?" 애플힙 부캐로 변신…필라테스의 효과는

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방송인 랄랄이 필라테스 강사라는 부캐릭터를 내세워 이를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 뉴시스, 랄랄 인스타그램 캡처
방송인 랄랄이 필라테스 강사라는 부캐릭터를 내세워 이를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 뉴시스, 랄랄 인스타그램 캡처

방송인 랄랄이 10㎏ 감량 후 부캐릭터로 필라테스 강사로 변신해 웃음을 안겼다.

 

랄랄은 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "9월 신규 회원 모집합니다. 안녕하세요 필라테스 강사 청경채입니다"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

 

사진 속 랄랄은 레깅스를 입고 과장된 애플힙을 연출한 채 근육을 자랑하는 포즈를 취하고 있다. 특히 실제 필라테스 강사처럼 "운동을 처음 시작하시는 분도, 필라테스를 오래 쉬셨던 분도 부담 없이 시작하실 수 있도록 9월 신규 회원님을 모집합니다"라고 적어 웃음을 더했다.

 

랄랄은 실제로 필라테스를 하며 10㎏을 감량한 것으로 알려졌다. 그렇다면 필라테스는 엉덩이 근육을 단련하는 데 어떤 효과가 있을까.

 

2017년 국제학술지 '물리의학 및 재활학회지'에 게재된 연구에서는 만성적인 허리 통증이 있는 여성과 그렇지 않은 여성 등 60명을 대상으로 필라테스를 할 때 어떤 근육을 얼마나 사용하는지 살펴봤다.

 

연구진은 매트 위에서 하는 숄더 브리지와 기구를 이용하는 힙 롤, 흉식 호흡 등의 동작을 하게 한 뒤 엉덩이 근육과 배 옆쪽 근육이 얼마나 움직이는지 측정했다.

 

그 결과 두 그룹 모두 숄더 브리지를 할 때 엉덩이 근육을 가장 많이 사용하는 것으로 나타났다. 힙 롤과 흉식 호흡을 할 때보다 근육 움직임이 컸다. 엉덩이를 들어 올리는 숄더 브리지가 엉덩이 근육을 적극적으로 사용하는 동작이라는 뜻이다.

 

특히 엉덩이 근육 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 대둔근을 많이 사용하는 것으로 나타났다. 따라서 숄더 브리지처럼 엉덩이 근육을 반복해서 사용하는 필라테스 동작은 엉덩이 근육을 탄탄하게 만드는 데 도움을 줄 수 있다.

<뉴시스>


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