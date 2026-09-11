美 8월 근원소비자물가 상승률 예상 웃돌아… 금리인상 관측 커져

미국의 소비자물가 상승세가 예상을 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 내주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 인상할 수 있다는 전망이 확대됐다.

미국 노동부 노동통계국은 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.4% 상승했다고 11일(현지시간) 밝혔다. 전월 대비 상승률은 0.4%로, 역시 전망치에 부합했지만 7월(0.1%)에 비해 오름폭이 확대됐다.

미국의 소비자물가 상승세가 예상을 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 내주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 인상할 수 있다는 전망이 확대됐다. AFP연합뉴스

이번 물가 상승은 주로 에너지 부문이 주도했다. 항목별로 보면 8월 에너지 지수는 전월 대비 2.1%, 전년 대비 16.3% 급등한 것으로 나타났다. 특히 휘발유 가격이 전월 대비 3.9% 상승하며 전체 CPI 월간 상승분의 3분의 1 이상을 견인했다. 전년 대비로는 27.4%가 뛰었다. 주거비는 전월 대비 0.3%, 전년 대비로는 3.0% 상승했다. 에너지 서비스는 전월대비로는 0.4% 내렸지만 연간 기준으로는 4.0% 올랐다.

이번 CPI는 연준의 다음 주 FOMC 회의를 앞두고 발표된 마지막 주요 물가 성적표이다. 물가 하락 속도가 더디고 근원 물가가 예상치를 웃돌면서 금융시장에서는 연준이 매파적 기조를 유지하거나 추가 금리 인상에 나설 수 있다는 관측에 힘이 실리고 있다.

시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 내주 FOMC회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 전날 72.4%에서 이날 83.4%로 올려잡았다. 네이션와이드의 수석이코노미스트 캐시 보스트얀식은 "케빈 워시 의장 등 연준 인사들은 물가 상승 속도 둔화가 계속되는 경우에만 금리 동결상태를 유지할 수 있다고 시사했으나, 오늘 지수는 이를 충족하지 못했다"며 내주 FOMC에서 금리 0.25%포인트 인상을 내다봤다.

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