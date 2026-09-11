톰 크루즈, 내달 '디거'로 13번째 내한…할리우드 배우 최다

세계적인 톱스타 톰 크루즈가 다음 달 신작 영화 '디거'를 들고 내한한다.



배급사 워너브러더스 코리아는 '디거'의 주연 톰 크루즈와 감독 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독이 10월 2일 방한한다고 11일 밝혔다.

배우 톰 크루즈. 연합뉴스

크루즈의 내한은 지난 5월 '미션 임파서블: 파이널 레코닝'으로 국내를 방문한 이후 1년 5개월 만이다. 할리우드 배우 사상 최다인 13번째 내한이라고 배급사는 설명했다.



이냐리투 감독은 2009년 프라다 트랜스포머 영화제 이후 17년 만에 방한하게 됐다.



크루즈와 이냐리투 감독은 당일 기자간담회와 레드카펫 행사로 국내 관객을 만날 예정이다.

영화 '디거'. 워너브러더스코리아 제공

'디거'는 꼰대 괴짜 재벌 디거 록웰의 석유 시추 시설 때문에 전 세계가 재앙을 맞으면서 벌어지는 이야기다.



크루즈는 석유업계의 거물인 록웰 역을 맡아 흰 머리와 주름, 불룩하게 나온 배가 있는 모습으로 색다른 연기를 선보인다.



작품을 연출한 이냐리투 감독은 2015년 미국 아카데미 시상식에서 작품상·감독상·각본상, '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'로 2016년 미국 아카데미 시상식에서 감독상 등을 받은 명장이다.



영화 '추락의 해부'의 산드라 휠러, '바톤핑크'의 존 굿맨, '부고니아'의 제시 플레먼스 등의 배우도 함께한다.



영화는 다음 달 3일 개봉한다.

<연합>

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