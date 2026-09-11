대한항공·아시아나, 15일부터 기내 와이파이 무료…OTT·게임도 가능

대한항공과 아시아나항공이 오는 15일부터 스타링크 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다.

대한항공 제공

11일 항공업계에 따르면 스타링크의 저궤도 군집위성(LEO)을 활용한 기내 와이파이 서비스가 중대형·대형 항공기부터 순차적으로 도입된다. 동아시아 대형 항공사(FSC)가 스타링크 기내 인터넷 시스템을 도입하는 것은 이번이 처음이다.

대한항공은 장비 개조를 마친 에어버스 A350-900 3대와 보잉 777-300ER 1대 등 총 4대에서 서비스를 시작한다. 해당 항공기는 미주·유럽·동남아 등 중장거리 노선을 중심으로 운항하며 일부 단거리 노선에도 투입된다.

아시아나항공은 A350-900 9대와 A330-300 1대 등 장비 설치를 마친 총 10대에 우선 적용한다.

스타링크 기반 기내 와이파이는 좌석 등급과 관계없이 무료로 이용할 수 있다. 대한항공 승객은 휴대전화 등 전자기기를 비행기 모드로 전환한 뒤 기내 와이파이에 접속해 탑승객 이름과 좌석번호를 입력하고 광고를 시청하면 이용할 수 있다. 별도 회원가입은 필요 없다.

기내에서도 온라인동영상서비스(OTT)와 영상·음악 스트리밍, 웹 검색, 메신저, 온라인 게임 등을 이용할 수 있다. 파일 전송이나 클라우드 기반 협업 도구를 활용한 업무도 가능하다.

인터넷 기반 음성·영상 통화와 소셜미디어(SNS) 라이브 방송 등 다른 승객에게 불편을 줄 수 있는 기능은 제한된다. 보안에 취약하거나 불법적인 사이트 접속도 제한될 수 있다.

양사는 스타링크 적용 항공기를 단계적으로 늘릴 계획이다.

대한항공은 2027년 말까지 운항 중인 자사 항공기 대부분에 스타링크 기반 기내 와이파이를 적용할 방침이다. 스타링크 장비가 설치되지 않은 기존 기내 와이파이 탑재 항공기에는 종전 유료 정책을 한시적으로 유지한다.

아시아나항공도 아직 장비가 설치되지 않은 A350-900과 A330-300을 시작으로 스타링크 적용 대상을 순차적으로 확대한다.

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