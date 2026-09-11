해외긴급구호대 2진, 네팔 도착…"수색·구조 추진, 재건·복구 사전조사"

네팔 홍수 피해 대응을 위해 파견된 대한민국 해외 긴급구호대(KDRT) 2진이 11일(현지시간) 오전 네팔에 도착했다.

외교부에 따르면 KDRT 2진은 구호물자 약 4t과 함께 우리 군 수송기(KC-330) 편으로 현지시간 오전 8시45분께 네팔 카트만두 트리부반 국제공항에 도착했다.

KDRT 2진은 외교부, 소방대원, 코이카(KOICA), 의료진 각 2명씩 총 8명으로 구성됐다. 파견 기간은 7일로 네팔 현지에서 활동하게 된다. 2진은 수색·구조 외에 재건·복구에 중점을 뒀다.

2진 구호대장인 윤주석 주미국대사관 공사는 오는 12일 현지에 별도로 도착할 예정이다.

앞서 파견된 KDRT 1진은 10일간의 활동을 마치고 이날 네팔에서 출발해 12일 오전 귀국할 예정이며, 1진 구호대장인 이규호 개발협력국장이 남아 윤 공사가 도착할 때까지 2진 구호대장을 맡는다.

KDRT 2진은 네팔 정부가 수색·구조에서 재건·복구로 전환하는 과정 속에서 네팔 군 당국과의 협의를 통해 가능한 범위 내에서 수색·구조 활동을 추진한다는 방침이다.

또 우리 정부의 네팔 재건·복구 기여 방향성을 구상하기 위해 네팔 정부 및 국제기구와의 협의 등 재건·복구 관련 사전조사를 진행할 계획이라고 외교부는 밝혔다.

한편 네팔 측에 전달될 구호물자는 국내 비정부기구(NGO)가 국내 기업으로부터 기부받은 1억8000만원 상당의 방한의류, 담요, 텐트 등이다.

KDRT 1진 복귀 후 정부합동신속대응팀의 일부 운영 계획도 조정된다. 정부합동신속대응팀은 12일부터 '정부합동대응팀'으로 명칭이 변경된다. 외교부, 경찰청, 국립과학수사연구원 인원 총 7명으로 재편될 예정이며, 필요시 교체 혹은 추가 파견이 이뤄질 수 있다.

<뉴시스>

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