‘후티 공세’에 국제유가, 6% 급등… 사우디 왕세자, 트럼프에 공격 요청

미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈해협이 봉쇄되고, 이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 바브엘만데브해협을 압박하면서 국제유가는 가파른 상승세를 이어가고 있다.

10일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 WTI 선물 가격은 전장 대비 6.43달러(6.69%) 오른 배럴당 102.48달러에 거래를 마쳤다. WTI는 지난달 31일부터 8거래일 연속 상승했다.

10일(현지시간) 캘리포니아주 브레아의 한 쉐브론 주유소에 경유 및 휘발유 가격이 표시되고 있다. AP연합뉴스

글로벌 벤치마크인 브렌트유는 전날 배럴당 100달러를 돌파했다. 브렌트유 11월물은 5거래일 연속 올라 6.42달러(6.34%) 오른107.63달러에 마무리됐다. 두 유종 모두 지난 5월19일 이후 가장 높다.

미국의 공습과 이란의 무력 충돌이 장기화되고, 호르무즈해협에서 유조선 격침 등 피해도 잇따르면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 커졌다. 게다가 후티가 홍해와 아라비아해를 잇는 바브엘만데브해협 거점 도시 모카를 점령하면서 홍해의 핵심 원유 수송로까지 위협받는 상황이다.

특히 도널드 트럼프 대통령의 최측근 참모들이 비공개로 이란 전쟁이 대통령 임기 말까지 이어질 가능성을 논의하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

사우디아라비아의 원유 수출 동맥인 호르무즈해협과 바브엘만데브해협 두 곳 모두 위협을 받자 사우디 실권자 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자는 트럼프 대통령에게 후티에 대한 공격을 요청했다고 악시오스가 11일 보도했다.

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 . AFP연합뉴스

보도에 따르면 빈 살만 왕세자는 전날 트럼프 대통령에게 두 차례 전화를 걸었고, 첫 번째 통화에서 후티가 예멘의 전략적 해안도시 모카로 진격하고 사우디가 지원하는 예멘군은 후퇴하고 있다는 전황을 설명했다.

빈 살만 왕세자는 몇 시간 후 다시 트럼프 대통령에게 전화를 걸어 후티 반군을 미군이 직접 공격해달라고 요청했지만, 트럼프 대통령은 빈 살만 왕세자의 요청을 거부했다. 대신 사우디에 정보와 타격 목표물 관련 자료를 제공하기로 했다.

미국은 이란과 호르무즈해협에 군사력을 집중하고, 후티와의 새로운 전선을 만들지 않겠다는 방침이다.

다만 최근 후티 반군 공세가 강화되면서 중동지역 미군 작전을 총괄하는 중부사령부의 브래드 쿠퍼 사령관은 전날 사우디를 방문해 현지 당국자들과 긴급 협의를 진행했다.

후티는 최근 예멘 서부 해안에서 세력을 확대하면서 홍해의 전략적 요충지인 바브엘만데브해협에 더욱 가까이 접근했다. 호르무즈해협에 이어 후티가 바브엘만데브해협에 대한 영향력까지 확대할 경우 이란이 미국과 걸프 국가들을 압박할 수단이 더욱 늘어나게 된다.

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