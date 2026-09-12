이찬원, 음식으로 전한 따뜻한 정...‘한국인의 밥상’ 15주년 특집서 요리부터 노래까지 선보여

가수 이찬원이 KBS1 ‘한국인의 밥상’ 15주년 특집에서 음식과 노래를 매개로 한국의 정과 문화를 알리는 시간을 가졌다.

가수 이찬원이 KBS1 ‘한국인의 밥상’ 15주년 특집에서 음식과 노래를 매개로 한국의 정과 문화를 알리는 시간을 가졌다. KBS1 ‘한국인의 밥상’ 사진 캡처

이찬원은 지난 3일과 10일 방송된 ‘한국인의 밥상’ 15주년 특집에 최수종, 윤나라 셰프와 함께 출연했다. 1부 ‘사랑방 손님과 어머니’와 2부 ‘한 상 배워갑니다!’를 통해 한국을 방문한 외국인들과 음식을 함께 만들고 맛보며 우리 식문화에 담긴 이야기를 소개했다.

평소 ‘한국인의 밥상’을 즐겨 시청해 왔다는 이찬원은 프로그램을 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 ‘한국인의 밥상’을 자신의 ‘밥친구’라고 표현하며 식사를 할 때 프로그램을 반복해서 시청한다고 밝혔다고 전해진다. 또 과거 다슬기를 다룬 방송을 본 뒤 직접 다슬기를 주문해 다슬기해장국을 끓여 먹었다는 일화를 전하며 오랜 애청자다운 면모를 드러내기도 했다고.

이날 이찬원은 출연진과 함께 손님들을 위한 음식을 준비하며 자연스러운 요리 솜씨를 선보였다. 윤나라 셰프가 전을 부치는 동안 이찬원이 고명을 올리는 등 각자의 역할을 나눠 호흡을 맞췄고, 윤나라 셰프는 “손발이 척척 맞는다”고 그와의 호흡에 만족감을 드러냈다.

2부에서는 이찬원이 전어잡이에 나서는 모습도 공개됐다. 그는 “가을 전어는 집 나간 며느리도 돌아오게 한다더라”며 “전어가 너무 맛있어서 집을 나간 사람도 전어 냄새 맡고 돌아온다는 의미이다”라고 설명했다.

이번 특집에서 이찬원은 단순히 음식을 맛보는 출연자를 넘어 직접 요리에 참여하고, 우리 음식에 얽힌 이야기를 설명하며 한국의 문화를 시청자들이 쉽게 이해할 수 있게 설명했다. 평소 프로그램을 꾸준히 시청해 온 애청자로서의 진솔한 모습과 함께 음식에 대한 관심, 특유의 친화력을 두루 보여주면서 ‘한국인의 밥상’이 전하고자 하는 음식과 사람의 이야기에 자연스럽게 어우러졌다.

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