KTX·SR 통합 열흘간 306만명 이용… 2025년 대비 13% 증가

한국철도공사(코레일)와 에스알(SR) 통합의 결실이 나타나고 있다. 열흘 동안 고속열차 이용객이 지난해보다 35만명 늘어난 약 306만명을 기록했다.

11일 코레일에 따르면 지난 1일 고속철도 통합 이후 전날까지 첫 10일간 고속철도 전체 이용객이 지난해 270만4000명보다 13.1% 늘어난 305만7000명으로 집계됐다.

한국철도공사(코레일)와 에스알(SR) 기관 통합을 완료하고 KTX로 통합 운행을 시작한 지난 1일 오전 서울 용산구 서울역에 KTX 산천으로 명칭을 바꾼 옛 SRT 열차가 운행되고 있다. 뉴시스

수서역 출발·도착 열차 이용객은 지난해 같은 기간 64만9000명에서 80만6000명으로 24.2%(15만7000명) 증가했다. 서울·용산·행신역에서 출발하는 기존 KTX 이용객은 187만6000명에서 203만2000명으로 8.3%(15만6000명) 늘었다. 정기권 이용객은 17만9000명에서 21만9000명으로 22.3%(4만명) 증가했는데, 이는 수서축 열차의 자유석 운영으로 출퇴근 편의가 개선된 데 따른 것으로 분석된다.

공급 좌석은 수서축을 중심으로 증가했다. 수서축 공급 좌석은 52만1000석에서 68만2000석으로 30.8%(16만1000석) 늘었고, 서울축(서울·용산·행신 출발·도착)은 197만2000석에서 197만6000석으로 비슷한 수준을 유지했다. 열차 운행 횟수는 지난해 주중 하루 379회에서 402회로, 주말 하루 437회에서 457회로 각각 23회, 20회 늘어났다.

이민성 코레일 여객사업본부장은 “고속철도 통합으로 열차를 효율적으로 운용, 좌석 공급을 늘릴 수 있었다”며 “앞으로도 이용객 수요와 이동 패턴을 면밀히 분석해 고객이 체감할 수 있는 편리한 철도 서비스를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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