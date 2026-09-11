개학하자마자 ‘콜록’…초등학생 독감 환자 비율 기준치 6배

방역당국이 예년보다 이르게 확산하고 있는 인플루엔자(독감)에 대응해 전국에 유행주의보를 발령했다.

서울 성북구 병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다. 뉴시스

질병관리청은 지난 8일 보건복지부·식품의약품안전처·교육부와 함께 호흡기 감염병 관계 부처 합동대책반 회의를 열고 인플루엔자와 코로나19 발생 현황 및 대응 상황을 점검한 뒤 유행주의보를 발령하기로 했다고 11일 밝혔다.

질병청에 따르면 2026~2027절기 36주차(8월 30일~9월 5일) 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 외래환자 1000명당 25.3명으로 집계됐다. 이번 절기 유행 기준인 12.9명의 약 2배 수준이다. 전주 13.3명과 비교하면 한 주 만에 90% 이상 증가했다.

연령별로는 7~12세가 외래환자 1000명당 75.1명으로 가장 많았고 1~6세 49.8명, 13~18세 31.3명 순이었다. 특히 7~12세 환자 분율은 유행 기준의 약 6배에 달해 학령기 아동을 중심으로 감염이 빠르게 확산하는 모습이다.

병원급 의료기관의 인플루엔자 입원환자는 최근 4주간 78명에서 89명, 166명, 300명으로 늘었다. 상급종합병원 입원환자 역시 같은 기간 21명에서 50명으로 증가했다.

인플루엔자 바이러스 검출률도 상승세다. 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심 환자 검체에서 인플루엔자 바이러스가 검출된 비율은 16.3%로 최근 4주 연속 증가했다. 검출 바이러스는 주로 A(H1N1)pdm09형이었다.

질병청은 일본의 경우 35주차부터 유행 시작 기준을 넘어섰으며 중국 남부에서도 높은 인플루엔자 양성률이 보고되고 있다고 설명했다.

유행주의보가 발령되면서 소아와 임신부, 65세 이상 고령자, 만성질환자, 면역저하자 등 고위험군은 의사의 판단에 따라 인플루엔자 검사 없이도 항바이러스제를 처방받을 경우 건강보험 급여를 적용받을 수 있다.

질병청은 오는 21일부터 인플루엔자 국가예방접종을 순차적으로 시행할 예정이다. 유행 상황과 백신 공급 일정 등을 고려해 면역저하자를 포함한 고위험군을 중심으로 접종 일정을 조정하는 방안도 검토하고 있다.

백신 접종 전 인플루엔자에 감염된 경우에는 증상이 호전된 뒤 2주 정도 지나 접종하는 것이 권고된다. 유행이 예년보다 일찍 시작됐지만 통상 연말에 유행 정점이 형성되는 만큼 예방접종을 통한 감염 예방 효과가 더 크다는 게 질병청의 설명이다.

임승관 질병청장은 “이번 절기 인플루엔자 유행이 빠르게 시작되고 있어 고위험군의 각별한 주의가 필요하다”며 “65세 이상 어르신과 면역저하자 등은 발열이나 호흡기 증상이 발생하면 조기에 의료기관을 방문해 적절한 진단과 치료를 받아야 한다”고 말했다.

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