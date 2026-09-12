남부발전, 하반기 신입사원 공채…총 70여명 모집

한국남부발전이 올해 하반기 신입사원과 별정직 76명을 공개 채용한다고 11일 밝혔다.

이번 채용은 대졸 수준 64명, 고졸 수준 8명, 별정직 4명 규모로 진행한다. 아울러 본사 안전경영단 산재예방부장을 개방형 직위로 공모해 안전분야 전문성과 역량을 갖춘 내외부 인재를 선발한다.

한국남부발전 CI. 한국남부발전 제공

서류접수는 18일부터 28일까지다. 개방형 직위는 서류와 면접전형을 거쳐 다음달 중 최종 합격자를 발표한다. 신입사원과 별정직은 서류와 필기, 면접 전형을 거쳐 12월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다. 상세한 내용은 남부발전 채용공고 홈페이지에서 확인 가능하다.

남부발전 채용은 정부 공정채용 가이드라인에 따라 출신학교와 연령 등 불합리한 차별요소를 배제한 국가직무능력표준(NCS) 기반의 직무능력 중심의 블라인드 방식으로 진행된다. 이를 토대로 모든 지원자에게 공정한 기회를 제공하고 지원자의 역량을 투명하게 평가할 계획이다.

올해 하반기 채용부터 디지털 전환 시대에 부합하는 인재를 선발하기 위해 인공지능(AI) 리터러시를 공통 직무역량으로 신입사원 평가에 반영한다. 필기전형의 직무능력평가 총 70문항 중 5문항을 AI리터러시 문항으로 출제해 AI 활용에 필요한 윤리와 데이터 보안 관련 실무 상식 등을 평가하고 면접에서도 AI를 책임감 있게 활용할 수 있는 능력을 확인한다.

강태길 남부발전 인사처장은 “급변하는 에너지 산업 환경에 대응하기 위해 직무 전문성을 갖춘 인재 확보가 무엇보다 중요하다”며 “공정하고 투명한 채용으로 우수 인재들이 역량을 발휘할 수 있게 최선을 다하겟다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지