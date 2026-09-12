류이서, 승무원 시절 ‘기내 촬영’ 승객에 “뭔가 찍는 거 같다”

가수 전진의 아내이자 전직 승무원인 류이서가 현직 승무원으로 근무하던 당시 기내에서 겪었던 불법 촬영 의심 상황을 공개했다. 승무원이라는 직업의 겉으로 드러난 화려함과 달리 현장에서 마주해야 했던 불편한 상황을 털어놨다.

가수 전진의 아내이자 전직 승무원인 류이서가 현직 승무원으로 근무하던 당시 기내에서 겪었던 불법 촬영 의심 상황을 공개했다. 승무원이라는 직업의 겉으로 드러난 화려함과 달리 현장에서 마주해야 했던 불편한 상황을 털어놨다. 내사랑 류이서

10일 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에는 ‘모닝콜은 필수, 전직 승무원 류이서 성해은이 폭로하는 역대급 군기썰 최초 공개’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 아시아나항공에서 근무했던 류이서와 대한항공 출신으로 알려진 인플루언서 성해은이 출연해 과거 승무원 생활에 관한 이야기를 나눴다.

대화 중 두 사람은 ‘여자 승무원이 겪는 고충’에 대해 질문받았다. 이에 성해은은 “터치, 스킨십, 몰카”라고 답했다. 류이서 역시 기내 근무 당시 한 남성 승객의 행동으로 당황했던 순간을 회상했다. 객실에서 서비스를 진행하던 중 평소와 다른 느낌을 받았고, 아래쪽을 확인하자 한 남성이 엎드린 자세로 무언가를 하고 있었다고 설명했다.

당시 류이서는 치마 형태의 유니폼을 착용하고 있었던 만큼 승객이 자신의 다리나 유니폼 안쪽을 촬영하려는 것이 아닌지 의심할 수밖에 없었다고 전했다. 명확하게 촬영 장면을 확인한 것은 아니지만, 행동이 수상하다고 판단해 곧바로 매니저에게 “뭔가 찍는 거 같다”며 상황을 알렸다.

이후 매니저가 해당 승객에게 확인 후 사진을 지웠다고. 이후 사진이나 촬영과 관련된 상황에 더욱 민감하게 반응하게 됐다고 전했다.

성해은 역시 승무원으로 일하면서 비슷한 불편함을 느낀 경험이 있었다고 말했다. 유니폼을 입은 승무원이라는 모습 자체에 호기심을 보이는 사람들이 있었고, 지하철에서 자신의 모습을 사진으로 찍는 사람들을 목격한 적도 있었다고 밝혔다.

이번 영상에서 류이서와 성해은은 승무원이 대중에게는 단정한 유니폼과 친절한 서비스로 대표되는 직업이지만, 원치 않는 시선을 받거나 촬영 대상이 될 수 있다는 불안은 직업의 이면을 솔직하게 밝혔다.

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