'두 번 이혼' 이지현, 딸 결혼하고 싶단 말에 "결혼이 뭔지는 아냐"

두 번의 이혼을 겪은 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 딸이 좋아하는 래퍼와 결혼하고 싶다고 하자 놀란 반응을 보였다.

이지현은 10일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에서 딸과 함께 쇼핑한 후 팥빙수를 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

이지현과 이지현 딸. 사진=이지현 유튜브 캡처

이지현 딸은 "엄마가 일하는 미용실에 한 남자 직원분이 있다. 제가 좋아하는 래퍼를 너무 닮았다"고 했다.

그는 "래퍼 나우아임영 아시냐. 저 나우아임영 공연 보러 서울까지 왔다 갔다 했다"고 했다.

그러면서 "배경 화면도 나우아임영이고 굿즈도 많다. 멜론 많이 들은 노래 순위도 1등이었다"고 하자 이지현은 "엄마 유튜브나 좋아요나 눌러라"고 했다.

이지현은 "(나우아임영은) 너무 말랐다"며 "나는 남자는 후덕함이 있어야 한다고 생각한다. 덩치도 있고 힘도 있고 체격도 있고"라고 했다.

딸이 "(나우아임영 혹은 비슷한 사람과) 결혼하고 싶다"고 했다.

그러자 이지현은 "얘가 미쳤나 봐. 네가 결혼이 뭔지는 아냐. 오늘까지 돈 이만큼 벌었다가 내일 갑자기 돈 못 벌 수도 있다. 그게 사람 인생이다"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지