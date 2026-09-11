김민석 "김승원, 보면 볼수록 잘된 인사…한동훈, 반드시 처벌"

더불어민주당 김민석 대표는 11일 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 "지켜보면 지켜볼수록 잘된 인사라고 판단된다. 지킬 것"이라고 밝혔다.



김 대표는 이날 충북도청에서 열린 최고위원회의에서 "김 후보자에 대한 인사청문회는 안정적으로 저희가 진행하면 된다고 본다"며 이같이 강조했다.

김민석 더불어민주당 대표가 11일 충청북도 청주시 충북도청에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 더불어민주당 제공

그는 검찰 및 법무부 장관 출신인 무소속 한동훈 의원이 녹취록 공개 등을 통해 김 후보자의 '신약 임상실험 승인 청탁 의혹'에 대해 연일 공세를 벌이는 것과 관련, "검찰개혁에 저항하는 검찰 잔당 세력의 사실상 내란 연속 행위가 한동훈의 관종 정치에 의해서 드러나고 있는 것이 현재 사태의 본질"이라고 주장했다.



그러면서 "불법 자료를 유출했건, 인지하고 그것을 활용했건 모두 불법 자료 커넥션 세력"이라며 "불법 자료 커넥션은 이번 기회에 모두 색출하고 처벌하게 될 것"이라고 덧붙였다.



그러면서 "한 의원에 대해서는 반드시 처벌해야 된다라는 판단이 국민적으로도 높아지고 있다"며 "제가 굳이 '아웃'(Out)이라는 단어를 쓰지 않아도 국민의 판단에서는 이미 아웃으로 가고 있다고 본다"고 말했다.



김 대표는 또 "한 의원을 때리면 YS(김영삼 전 대통령)를 만들어주는 것이라는 말도 안 되는 논평을 이른바 평론가라는 이름으로 하는 분들이 계시다"며 "역사적인 대형 왜곡이고, 김영삼 대통령에 대한 모독이고 대형 견강부회"라고 지적했다.



아울러 "김영삼 대통령은 독재에 꼿꼿했고 5·18 정신을 자기의 정체성으로 지켰지만, 한동훈·이진숙 이런 분들은 전두환과 윤석열 같은 독재자들에게 결국 고개를 숙인 사람들"이라고 비판했다.



이날 김 대표는 비례의원 겸직 및 사당화 논란 등에 휩싸인 기본소득당 소속의 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해선 따로 언급하지 않았다.



대신 형사사법 체계 개편에 관해 언급했다.



김 대표는 자당이 주도한 자칭 검찰개혁을 통해 경찰이 내달부터 대부분의 일반 수사를 맡게 되는 점을 거론하면서 "경찰 개혁의 박차를 가하겠다"며 "수사권 남용은 검찰도 안 되고 경찰도 안 된다"고 밝혔다.



김 대표는 또 공소청과 관련, 이재명 대통령의 전날 프랑스 방문 귀국 환영행사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만났다며 "검찰 개혁의 불가역성이 훼손되지 않도록 공소청 직제를 살펴보겠다는 얘기를 당이 천명한 바가 있고, 행안부 장관에게도 행안부가 이 부분을 잘 살펴달라고 특별히 요청했다"고 설명했다.



이어 "공소청 직제의 개편이 오해 또는 왜곡, 역작용, 역행이 없도록 챙기겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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