미 참전용사·유엔사 예비역 66명, 14일부터 5박6일 한국 방문

국가보훈부가 ‘미국 독립 250주년’을 계기로 오는 14일부터 19일까지 미국 참전용사 6명을 비롯해 유엔사·주한미군 예비역 및 유가족 등 66명을 초청하는 재방한 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 방한단에는 6·25전쟁 당시 흥남철수작전의 영웅으로 꼽히는 메러디스 빅토리호 선장 고 레너드 라루의 조카손녀 맥신 위슬러가 남동생과 함께 포함됐다.

국가보훈부 푯말. 연합뉴스

레너드 라루 선장은 1950년 12월 흥남철수작전 당시 군수품을 하역하고 민간인 1만4000여 명을 구출해 을지무공훈장과 미국 상선단 유공 훈장을 받았다.

방한 참전용사 중 최고령자는 98세의 도나토 니그로로, 1950년부터 1951년까지 미 육군 제8군 통신대대 상병으로 참전했다.

지난 7월 미국 독립 250주년 기념행사에서 트럼프 대통령의 소개를 받은 패트릭 핀(95) 참전용사도 방한 명단에 이름을 올렸다.

핀 참전용사는 1950년 해병대 상병으로 참전해 장진호 전투에서 활약했다.

방한단은 14일 입국 후 15일 전쟁기념관 헌화·관람과 임진각 미국참전비 헌화, 16일 캠프 험프리스(평택) 방문, 17일 오산공군기지 방문 및 인사동 투어 순으로 일정을 소화한다.

18일에는 한미동맹재단과 주한미군전우회가 주관하는 한미동맹 컨퍼런스에 참석하고 감사 만찬을 끝으로 공식 일정을 마친 뒤 19일 출국할 예정이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “우리 정부와 국민은 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 미국 참전용사와 유엔사·주한미군 복무장병들이 흘린 피와 땀을 영원히 기억할 것”이라고 말했다.

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