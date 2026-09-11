독감 유행 빠르다… 의심환자 2025년 대비 3.8배

늦여름부터 인플루엔자(독감) 환자가 이례적으로 빠르게 늘고 있다. 방역당국은 21일부터 시작되는 국가예방접종에 적극 참여해달라고 당부했다.

질병관리청은 11일 0시를 기해 2026∼2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했다고 밝혔다. 지난주 독감 의심환자는 지난해 같은 기간의 3.8배를 넘었고, 입원환자는 13배에 달했다.

독감 백신 접종. 연합뉴스

국내 인플루엔자 환자는 8월 말 늦여름부터 증가했다. 통상 늦가을부터 본격적으로 유행하는데 올해는 이례적으로 속도가 빠른 것이다.

의원급 의료기관 인플루엔자 의사(의심)환자 표본 감시 결과에 따르면, 올해 36주차(8월30일∼9월5일) 의사환자 분율은 외래 환자 1천명당 25.3명으로 이번 절기 유행 기준인 12.9명을 넘어섰다. 전년 같은 기간(6.6명)의 3.8배를 넘는 수준이다.

모든 연령층에서 인플루엔자 발생이 증가하고 있는데 소아·청소년 연령층에서 유행이 가장 두드러진다. 36주차 병원급 표본 의료기관의 입원환자 수는 300명으로 전주(166명)보다 1.8배, 전년 같은 기간(23명)보다는 13배 많다.

입원환자는 고령층에 몰리고 있다. 입원환자 중 65세 이상은 60.0%에 달한다.

인플루엔자 유행주의보 발령 기간에는 소아, 임신부, 65세 이상 어르신, 만성질환자 등 고위험군은 검사 없이도 건강보험 요양급여를 인정한다. 질병청은 21일부터 인플루엔자 국가예방접종을 순차적으로 시행한다.

코로나19 환자도 늘고 있다. 36주차 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 193명을 기록했다. 지난해 같은 기간(433명)보다는 적지만 8월 이후 증가세다.

임승관 질병청장은 “65세 이상 어르신, 임산부, 어린이 등 대상자별로 일정에 맞춰 접종받길 바란다”며 “인플루엔자와 코로나19 등 호흡기 감염병 발생 현황을 면밀히 살피면서 필요한 정보를 국민에게 적시에 알리고 적극적으로 대책을 시행하겠다”고 했다.

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