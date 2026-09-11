국힘, '총리실 직원 한동훈 회견 개입'에 "총리 사퇴하라"

국민의힘은 11일 무소속 한동훈 의원의 국회 기자회견에 총리실 직원이 일반인이라면서 참여한 것과 관련, "민주주의 파괴"라며 한성숙 국무총리의 사퇴를 요구했다.



특히 한 의원과 우호적 관계에 있는 비당권파 의원뿐 아니라 다른 의원들도 계파를 불문하고 단일대오로 일제히 비판에 가세했다.

무소속 한동훈 의원이 지난 10일 국회에서 열린 제439차 정기회 본회의에서 외교ㆍ통일ㆍ안보 분야 대정부 질문을 마친 뒤 한성숙 국무총리 옆으로 지나가고 있다. 한 의원은 이날 기자들 상대로 가진 기자회견 도중 국무총리실 직원이 소속을 밝히지 않은 채 일반인인 것처럼 질문했다며 야당 의원 사찰 의혹을 제기했다. 연합뉴스

최은석 원내수석대변인은 이날 원내대책회의 직후 기자들과 만나 "총리실 소속 간부가 일반 시민처럼 하고 국회의원에게 질의한다는 거 자체가 있을 수 없는 일이고, 앞으로도 있어서는 안 될 일"이라면서 "재발되지 않게 후속 조치를 취해 나갈 예정"이라고 말했다.



그는 총리실이 해당 직원을 엄중 경고키로 한 것과 관련, "엄중 경고로 해결될 사안이 아니다"라며 "총리나 국무조정실장 지시 없이 과장급 직원이 국회의원에게 본인의 신분을 속이고 질문할 수 있는지 의구심이 있다"고 반박했다.



5선 윤상현 의원도 페이스북을 통해 "총리실 직원이 국회 기자회견 현장에서 신분을 숨긴 채 일반인으로 가장해 국회의원에게 질문하고 논쟁을 벌이는 일이 발생했다"면서 "만약 윤석열 정부 시절 총리실 직원이 이재명 대표에게 이런 일을 벌였다면 민주당은 무엇이라 외쳤겠느냐. 아마 정권 퇴진을 부르짖었을 것"이라고 말했다.



3선 성일종 의원도 SNS를 통해 "이번 일은 이재명 정부에 충성하는 편향된 공무원들의 단순한 일탈로 넘길 수 없는 심각한 사안"이라면서 "행정부 공무원의 야당 의원 사찰은 여야를 떠나 삼권 분립을 훼손하는, 민주주의 국가에서 절대 있어서는 안될 일"이라고 성토했다.



계파색이 옅은 3선 신성범 의원은 전날 국민의힘 국회의원 단체 텔레그램방에 "이 건은 한동훈 무소속 의원에 대한 호불호를 떠나 야권에서 한목소리로 공동 대응해야 마땅한 사안이다. 있을 수 없는 일"이라는 글을 올린 것으로 전해졌다.



재선 박수영 의원은 페이스북에 "'일반인 호소인' 총리실 과장이 어공(정치권 출신 정무직 공무원)이 아니라 늘공(정부 부처 출신 직업 공무원)이라는 사실이 사찰 그 자체보다 충격적"이라며 "본인이 호소한 대로 일반인으로 만들어 주는 것이 답"이라고 썼다.

한동훈 무소속 의원이 지난 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자의 의혹과 관련해 취재진과 질의응답을 하고 있는 가운데 국무총리실 소속 과장(오른쪽 두번째)이 기자회견을 바라보고 있다. 한 의원은 이날 백브리핑에 기자가 아닌 총리실 직원이 질문했다는 의혹도 제기했다.

원내정책수석부대표인 재선 김미애 의원도 SNS에 "국민의 대표기관인 국회를 기만하고 헌법상 권력분립과 민주적 통제를 훼손한 중대한 사안"이라면서 "총리는 국정을 총괄하는 책임자로서 사퇴하라. 꼬리 자르기로 끝낼 수 없다"고 적었다.



비당권파 재선 서범수 의원도 페이스북 글에서 "권력이 공무원을 앞세워 비판자를 압박하고 여론을 조작하려 한 권력형 사찰"이라면서 "한 총리는 즉시 국민 앞에 사과하라"고 요구했다.



친한(친한동훈)계 재선 박정하 의원도 페이스북에 "국회의장도 국회를 대표해 유감을 표해야 한다. 이것은 여야의 문제를 떠나 국회의 권위에 대한 훼손"이라면서 "만약 민주당이 야당일 때 공무원이 기자 행세를 하며 같은 일을 벌였다면, 그때도 별문제 아니라고 두둔할 수 있을지 의문"이라고 지적했다.



비주류 모임 대안과미래 간사인 재선 이성권 의원 역시 입장문에서 "법무부 장관 후보 김승원에 대한 민주당의 무리한 방어와, 더 이해할 수 없는 총리실 과장의 헌법 위반 사태에 대해 이재명 대통령은 국민께 뭐라 설명하겠느냐"고 따졌다.



나아가 국민의힘에서는 김승원 법무장관 후보자 낙마 공세를 주도한 한 의원에 대한 지원 사격도 나왔다.



국회 법제사법위원회 야당 간사인 재선 박형수 의원은 이날 원내대책회의에서 "어제 대정부질문에서 민주당의 김 후보자 전담대응팀 소속 모 의원은 질의 시간을 통째로 의혹을 제기한 한동훈 의원 공격에 썼다"면서 "정말 결백하다면 메신저를 공격할 이유가 없다. 메시지가 사실이라는 방증"이라고 꼬집었다.

<연합>

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