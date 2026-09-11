'안 할 이유가 없다'…한 달치 월급 이틀 만에 벌러 몰려간 쿠바 청년들

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미국의 제재 봉쇄와 만성적인 경제난으로 생계 유지에 어려움을 겪고 있는 쿠바 주민들이 금 채굴 현장으로 향하고 있다. 쿠바에서 금 채굴은 법적으로 금지돼 있지만, 단속 위험을 무릅쓰고 채굴에 나서는 모양새다.

10일(현지시간) 스페인어권 매체 인포바 등에 따르면 카마구에이, 라스투나스, 시에고데아빌라 등 쿠바 동부 농촌 지역을 중심으로 금 채굴이 급격하게 확산하고 있다.

쿠바에서 금은 ‘국가 전략 자원’으로, 정부 허가를 받은 국영·외국계 기업만 채굴할 수 있지만 당장 생계가 막막한 주민들이 잇따라 무단 채굴에 나서고 있다.

주민들이 단속 위험을 감수하면서도 금 채굴을 하는 이유는 노동 소득에 비해 월등히 높은 수익성 때문이다. 현지 시장에서 정제금 1g은 6만 쿠바 페소(약 11만원)를 넘는 금액으로 거래된다. 하루 수입이 3000페소 정도더라도, 이들이 버는 돈은 일반적인 쿠바 직정인의 노동 소득보다 많다.

쿠바 국가통계청에 따르면 지난해 기준 쿠바의 공식 평균 월급은 6930페소다. 불법 채굴을 하면 단 이틀 일하는 것만으로도 한 달 월급에 준하는 돈을 벌 수 있는 것이다.

현지 채굴꾼 헤수스 씨는 “거대한 금덩어리일 필요는 없다”며 “금 흔적이 있는 돌이나 품질이 낮은 금가루만 찾아도 충분히 돈이 된다”고 말했다.

고수익을 올릴 수 있다고 알려지자 생업에 종사하던 지역 청년들까지 합세해 불법 금 채굴에 도전하고 있다. 다만 부작용도 만만치 않은 모양새다. 경찰 접근이 쉽지 않은 음지에서 이권 다툼이 벌어지면서 무장 사설 경비가 배치됐고, 마을엔 폭력과 범죄가 급증하는 등 치안이 악화됐다.

과이마로 주민 엘로이사 리베로 씨는 “마을이 외지인들로 가득 찼고, 일부는 돈이 수중에 들어오자마자 술을 마시며 문제를 일으킨다”며 “싸움과 오토바이 질주가 일상이 됐는데도 경찰은 방치하고 있다”고 토로했다.

금을 추출하는 과정에서 사용하는 수은이 식수원과 토양으로 유입될 가능성이 제기되면서 수질 오염 우려도 커졌다. 이에 쿠바 당국이 대대적인 단속에 나서 수백명을 체포하고 장비를 몰수했지만 불법 채굴은 여전히 계속 이뤄지고 있다.

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