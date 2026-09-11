與 "이진숙 국회 집회에 李대통령 영정…후안무치 그냥 안둘 것"

더불어민주당 한병도 원내대표는 11일 국민의힘 이진숙 의원실이 국회 본청 앞에서 주최한 행사와 관련, "이진숙 의원이 또다시 국회를 극우 세력 준동의 장으로 변질시켰다"고 비판했다.



한 원내대표는 이날 충북도청에서 열린 최고위원회의에서 "(전날 열린 행사에서는) 선거 음모론뿐만이 아니라 유공자 명단 공개와 북한군 개입설을 들먹이며 5·18을 모독하는 망언들이 또다시 난무했다"며 이같이 말했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 지난 10일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "심지어는 이재명 대통령님의 영정 사진까지 등장했다"며 "현직 대통령의 영정을 집회에 도구로 사용하는 일이 다른 곳도 아닌 국회 안에서 발생했다는 사실이 믿기지 않는다"고 지적했다.



이어 "더욱 문제인 점은 이진숙은 본인이 무엇을 잘못했는지조차 자각하지 못한 채 파렴치한 행위를 반복하고 있다는 사실"이라며 "대한민국에 이런 국회의원은 필요 없다"고 강조했다.



그러면서 "이 후안무치한 사람을 이대로 두지 않겠다"며 "국민의힘은 선택하시라. 국민의 편에 서겠느냐, 이 의원 편에 서겠느냐"라고 말했다.



한 원내대표는 아울러 "5·18 폄훼 행사에 국회 도서관을 열어준 데 이어 어제의 사태도 방치한 국회 사무처에도 깊은 유감을 표한다"고 했다.



국회 사무처는 입장문을 통해 "이번 행사에서 5·18에 대한 역사 왜곡과 명예훼손이 반복되고, 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질된 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.



이어 "국회는 국민의 대표가 대화와 토론을 통해 뜻을 모으는 공간인 만큼 국회 경내에서 이루어지는 행사 역시 국민의 눈높이와 국회의 품격을 함께 고려해야 한다"며 "국회는 앞으로 이와 같은 일이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 강구하겠다"고 덧붙였다.

국민의힘 이진숙 의원이 지난 10일 국회 본관 앞 계단에서 열린 '국민이 심판한다' 국민대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 국민의힘 이진숙 의원은 전날 국회 본관 앞 계단에서 열린 '국민이 심판한다! 국민대회'를 개최했다.



이 의원은 집회에서 최근 5·18광주민주화운동 관련 토론회를 주최해 논란이 됐던 것과 관련, "광주에서 일어났던 비극적인 사건에서 희생되신 분들과 유가족들은 국가에서 책임을 져야 한다고 생각하지만 어떻게 유공자가 선발되는지, 어떤 금액이 들어가는지 등을 파악해보자는 것"이라고 말했다.



또 '새천년NHK 김민석 아웃', '이재명 아웃' 등의 구호를 외쳤다.



이 집회에는 이재명 대통령의 영정 인쇄물이 담긴 입간판도 등장했다.



이에 대해 이 의원 측 관계자는 연합뉴스와의 통화에서 "주최 측이 세운 것이 아니라 개인이 한 것"이라고 설명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지