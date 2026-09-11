꺼지지 않는 장관 임명 논란에… 龍 “무겁게 듣고 있다” 金 “심려 끼쳐 송구”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 김승원 법무부 장관 후보자가 11일 자신들을 둘러싼 논란에 잇달아 고개를 숙였다. 용 후보자는 국회의원·장관 겸직 논란에 대해 “제 정치적 결정에 여러 의견이 있다는 것을 잘 안다”며 “무겁게 듣고 있다”고 밝혔고, 김 후보자는 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 등에 대해 “국민께 심려를 끼쳐드려 송구하다”고 말했다.

용 후보자는 이날 오전 8시 40분 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 ‘겸직이 법이 허용하는 원칙이라지만 불법이 아니라고 다 되는 것은 아니다’라는 취재진 질문에 “무겁게 듣고 있다”고 답했다.

용혜인 성평등가족부(왼쪽)·김승원 법무부 장관 후보자. 연합뉴스

용 후보자는 “제 정치적 결정에 대해 여러 의견이 있다는 것을 잘 안다”면서도 “다만 요청하는 것은 정책적인 부분이나 국민의힘에서 제기하는 ‘가족 정당’과 ‘유령 사무실’ 같은 부분에 대해 공정하게 사실관계를 다뤄달라는 것”이라고 강조했다.

그는 ‘반대 여론이 70%를 넘는데 국민 의견을 수렴해 장관직을 수행할 수 있다고 보느냐’는 물음에는 “어제 (후보자 지명) 10여일 만에 처음으로 설명해 드린 것이기 때문에 국민께서 살펴봐 주시리라 생각한다”고 말했다. 그러면서 “제가 국민만 믿고 의정활동을 해왔던 것처럼 앞으로도 국민만 보고 필요한 부분을 소상히 설명해나가겠다”고 덧붙였다.

다만 ‘전날 기자회견으로 청년세대 마음에 변화가 있을 것으로 보느냐’, ‘기자회견 후 청와대로부터 연락받은 것이 있느냐’ 등 질문에는 답하지 않았다.

이날 용 후보자 출근길에는 시민단체 활빈단 홍정식 대표가 찾아와 ‘국회의원과 장관 중 택일하라’고 적힌 손팻말을 들고 “용혜인은 사퇴하라”고 외치다가 경찰에 의해 끌려 나가는 소동이 빚어지기도 했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에서 ‘국회의원과 장관 중 택일하라’고 적힌 현수막을 들고 항의하는 시민을 뒤로한 채 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

김 후보자는 이날 서울 종로구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 자신을 둘러싼 각종 의혹과 관련해 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해서는 정치인의 한 사람으로서 정말로 송구하게 생각한다”고 밝혔다. 이어 “자세한 사항은 인사청문회에서 꼭 말씀드려 잘 설명하겠다”고 덧붙였다.

김 후보자는 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹에 등장하는 정인재 부장판사의 아들을 의원실 입법보조원으로 채용한 경위를 묻자 “떳떳하기 때문에 공개적으로 면접을 통해서 입법보조원이라는 일을 맡겼다”고 답했다.

그는 “입법보조원은 정식 직원은 아니고 국회 업무를 보조하는 것으로 알고 있다”며 “제 기억에는 한 달에 100만원 정도만 받고 열심히 일하고 고생한 것으로 알고 있다”고 설명했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 종로구에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

이어 “떳떳하지 않다면 이게 다 공개되는 자료”라며 “(일을) 마친 다음에 군대에 간 것으로 알고 있다”고 강조했다.

임상시험 승인 관련 식품의약품안전처 청탁 의혹에 대해서는 공익적 민원을 전달한 것이라는 기존 입장을 유지했다. 김 후보자는 “작은 회사가 다국적 기업의 어떤 압력에 의해서 절차가 진행되지 않고 있으니 왜 그런지 이유를 알아달라, 그런 불공정한 것을 해소해달라는 취지의 전달이었다”고 주장했다.

이어 “식약처장께 딱 한 번 전달하고 관련된 문자메시지 한두 번 주고받은 게 다”라며 “그 정도는 고충 민원 처리로서 충분히 전달할 수 있는 내용이라고 판단했다”고 말했다.

김 후보자는 입법보조원 채용 당시 공식 공고를 냈는지, 브로커 양모씨와 정 부장판사를 연결해줬다는 의혹이 담긴 추가 녹취를 어떻게 보는지에 대한 질문에는 답하지 않고 사무실로 들어갔다. 또한 장관으로 취임하면 개혁 과제에 매진하겠다는 뜻도 밝혔다.

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