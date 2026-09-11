늦여름부터 독감 기승…유행주의보 발령·21일부터 예방접종

늦여름부터 인플루엔자(독감) 환자가 이례적으로 빠르게 늘면서 방역당국이 유행주의보를 발령했다.



지난주 독감 의심환자는 지난해 같은 기간의 3.8배를 넘었고, 입원환자는 13배에 달했다. 방역당국은 소아·청소년을 중심으로 유행이 두드러지는 만큼 오는 21일부터 시작되는 국가예방접종에 적극 참여해달라고 당부했다.

2024-25절기 인플루엔자 국가예방접종이 시작된 2024년 9월 20일 서울 소재 소아청소년과 병원에 관련 안내문이 붙어있다.

질병관리청은 11일 0시를 기해 2026∼2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했다고 밝혔다.



앞서 질병청은 지난 8일 교육부, 식품의약품안전처, 보건복지부, 의료계 전문가와 '호흡기 감염병 관계부처 합동 대책반 회의'를 열어 국내 인플루엔자 발생 상황을 점검하고 이같이 결정했다.



국내 인플루엔자 환자는 이례적으로 8월 말 늦여름부터 증가했다.



의원급 의료기관 인플루엔자 의사(의심)환자 표본 감시 결과에 따르면, 올해 36주차(8월30일∼9월5일) 의사환자 분율은 외래 환자 1천명당 25.3명으로 이번 절기 유행 기준인 12.9명을 초과했다.



또한 전년 같은 기간(6.6명)의 3.8배를 넘는 수준이다.



모든 연령층에서 인플루엔자 발생이 증가하고 있으며, 소아·청소년 연령층에서 유행이 가장 두드러진다.



36주차 병원급 표본 의료기관의 입원환자 수는 300명으로 전주(166명)보다 1.8배, 전년 같은 기간(23명)보다는 13배 많다.

질병관리청은 11일 0시를 기해 2026∼2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했다고 밝혔다. 게티이미지뱅크

입원환자 연령층은 65세 이상이 60.0%로 가장 많았다.



의원급 의료기관 호흡기환자의 인플루엔자 바이러스 검출률도 16.3%로 증가세(35주차 12.3%)다.



주로 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H1N1) pdm09로, 이번 절기 백신주(세계보건기구에서 권장된 백신 생산에 사용된 바이러스)와 유사하고 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다고 질병청은 전했다.



인플루엔자 유행주의보 발령 기간에는 소아, 임신부, 65세 이상 어르신, 만성질환자 등 고위험군과 의사 판단에 따라 항바이러스제를 처방받는 사람은 검사 없이도 건강보험 요양급여를 인정한다.

서울 시내 한 이비인후과 의원에 코로나19 백신과 독감 백신이 놓여있다.

질병청은 오는 21일부터 인플루엔자 국가예방접종을 순차적으로 시행한다.



임승관 질병청장은 "65세 이상 어르신, 임산부, 어린이 등 대상자별로 일정에 맞춰 접종받길 바란다"며 "손씻기, 기침 예절, 마스크 착용 등 호흡기 감염병 예방 수칙을 준수해달라"고 밝혔다.



한편 36주차 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 193명으로 전년 같은 기간(433명)보다는 적지만 8월 이후 증가세를 보이고 있다.



입원 환자는 65세 이상 고령자가 전체의 65.3%를 차지했다.



코로나19 바이러스 검출률은 16.3%로 전주(11.7%)보다 증가했고, 하수 내 코로나19 바이러스 농도도 증가 추세를 보인다.



코로나19 변이 바이러스는 올해 1월부터 7월까지 BA.3.2 변이가 우세종이었다가, 8월에는 PQ.16.1.1 변이가 가장 우세하다.



임 청장은 "이번 절기에도 인플루엔자와 코로나19 등 호흡기 감염병 발생 현황을 면밀히 살피면서 필요한 정보를 국민에게 적시에 알리고 적극적으로 대책을 마련해 시행하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지