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정점식 "김승원 의혹, 단순비리 아닌 게이트…인청 아닌 국조해야"

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"개헌, 대통령이 '연임 안한다, 재판받겠다' 해야 최소한의 진정성 인정"

국민의힘 정점식 원내대표는 11일 "김승원 법무부 장관 후보자에 대한 여러 의혹은 단순한 개인 비리가 아니라 로비와 주가 조작 등이 등장하는 게이트"라며 "인사청문회가 아니라 국정조사를 받아야 한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "정치가 뒤집혀 치정이 됐다. 그 치정이 로비가 됐다. 그 로비가 국민에게 쥐약을 먹일 뻔했다"며 "국정조사는 물론 특검까지 필요한 사안"이라고 말했다.

 

정점식 국민의힘 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
정점식 국민의힘 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

또 "주가 조작 의혹과 연결된 회사 중 KH그룹 계열사가 있다. KH그룹 회장은 대북 송금 주범인 김성태 전 쌍방울 회장과 긴밀하게 얽힌 사람이자 인터폴 적색 수배자"라며 "로비 의혹은 권력형 주가조작 게이트로 번져가고 있다"고 주장했다.

그러면서 "대통령은 죄 지우기 특임장관으로 김 후보자를 선택했는데 이제 김 후보자는 정권의 지뢰가 됐다"고 덧붙였다.

정 원내대표는 개헌과 관련해선 "이 대통령이 지난 8일 자신의 임기가 헌법상 명확하게 제한돼 있다고 했고, 이 발언과 관련해 청와대 홍보수석은 '연임 안 한다는 의미로 해석될 수 있을 것 같다'라고 주석을 달았다"며 "개헌에 대해 빙빙 돌려서 하나 마나 하는 소리 이제 그만해야 한다"고 밝혔다.

이어 "대통령이 직접 '연임 안 한다', '재판받겠다' 두 마디를 해야 개헌에 대해 최소한의 진정성을 인정할 수 있는데 대통령은 이 간단한 말을 못 한다. 안 하는 건지도 모르겠다"며 "대통령과 측근들이 말의 무게를 상실한 이유는 자신들에게 있다. 양치기 소년들의 진정성 없는 개헌 논의를 진지하게 들어줄 사람은 아무도 없다"고 말했다.

<연합>


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