AI로 웹사이트 만들고 AI 에이전트까지 직접 연결…‘웹빌더 마에스트로’ 과정 개설

AI를 활용해 웹사이트 기획부터 콘텐츠 제작, 웹페이지 구현은 물론 AI 에이전트 기능 제작과 연결까지 직접 실습하는 교육과정이 개설된다.

국제미래학회와 인공지능 글로벌교육원은 오는 10월 17일 ‘AI 에이전트 웹빌더 마에스트로(AI 거장) 1급 과정’을 국내 최초로 개설한다고 밝혔다. ‘AI로 기획부터 제작 완성, AI 에이전트 활용 웹사이트 만들기’를 주제로 진행되는 이번 과정은 하루 8시간의 실전 교육을 통해 수강생이 직접 웹사이트를 구축하고 실제 서비스까지 구현하도록 구성됐다.

이번 교육의 가장 큰 특징은 단순히 AI 웹빌더를 활용하는 데 그치지 않고, 웹사이트에 필요한 AI 에이전트 기능을 직접 만들어 연결하는 데 있다. 수강생은 웹사이트의 목적과 이용자 요구를 설정한 뒤 AI를 활용해 카피·이미지·영상 등 콘텐츠를 제작하고 랜딩 페이지와 추가 페이지를 구현한다. 이어 AI 에이전트의 개념과 상담 연결 방식을 익히고, 필요한 기능을 직접 제작해 웹사이트에 연결하는 실습을 진행한다.

교육은 ▲AI 웹빌더와 바이브 코딩 이해 ▲AI 웹사이트 기획 ▲AI 웹 카피·이미지·영상 콘텐츠 제작 ▲AI 랜딩 페이지 및 추가 페이지 제작 ▲AI 에이전트 이해와 상담 연결 ▲AI 에이전트 기능 제작 및 웹사이트 연결 ▲AI 웹서비스·이미지·버튼·페이지 구성 ▲반응형 UI/UX 및 PC·모바일 최적화 ▲웹사이트 URL 연결과 서비스 완성 등 9단계로 진행된다.

이를 통해 방문자의 질문에 응답하거나 필요한 정보를 안내하는 등 이용자와 상호작용하는 웹서비스를 직접 구현해 볼 수 있다. 완성 단계에서는 콘텐츠 배치와 버튼, 링크, 페이지 연결 등을 점검하고 PC와 모바일 환경에 맞게 화면과 기능을 최적화한다. 이후 웹사이트 주소(URL)를 연결해 실제 접속 가능한 서비스로 완성한다.

‘AI 에이전트 웹빌더 마에스트로’는 웹사이트의 목적과 이용자 요구를 파악하고 다양한 AI 도구를 활용해 기획부터 콘텐츠 제작, 웹페이지 구현, AI 에이전트 기능 연결까지 수행하는 실전형 역량을 의미한다. 교육을 통해 기획력과 AI 콘텐츠 제작 능력, 웹페이지 구현 능력, AI 에이전트 제작·연결 능력을 하나의 결과물로 통합하는 것이 목표다.

교수진에는 안종배 국제미래학회 회장 겸 인공지능 글로벌교육원 이사장, 심현수 국제미래학회 AI교육위원장 겸 인공지능 글로벌교육원 원장, 차경환 국제미래학회 인성교육위원장 겸 인공지능 글로벌교육원 부원장, 이기수 인공지능 글로벌교육원 교수 겸 글로벌트래블앤비즈니스 대표가 참여한다.

과정 수료자에게는 ‘인공지능 에이전트 웹빌더 마에스트로 1급 자격증’과 ‘AI 에이전트 웹빌더 거장 과정 수료 인증서’가 제공된다. 직접 제작한 웹사이트를 업무와 사업, 교육, 개인 활동 등에 활용할 수 있도록 실무 중심으로 교육한다.

교육은 10월 17일 오전 9시부터 오후 6시까지 한국공공기관연구원 제1강의실에서 진행된다. AI 기본 활용 역량을 갖추고 AI 기반 웹서비스 구축 역량을 높이고자 하는 사람을 대상으로 소수 정예 20명을 선착순 모집한다. 수강생은 노트북과 챗GPT 및 구글 계정을 준비해야 한다.

수강 신청은 과정 신청 페이지에서 할 수 있다. 문의는 국제미래학회 사무국으로 하면 된다.

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